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胡瓜入主華視？揭綜藝生態現況 聽余天傳死訊神回一句話

胡瓜（中）今（19）日擔任歌手陳怡婷演唱會嘉賓。（記者胡舜翔攝）胡瓜（中）今（19）日擔任歌手陳怡婷演唱會嘉賓。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜今（19）日擔任歌手陳怡婷演唱會嘉賓，笑說這是第一次與陳怡婷一起表演很開心，登場就帶來《包青天》、《愛人醉落去》、《憂愁的牡丹》、日語歌曲《浪花節人生》等曲；由他策劃的「鑽石舞台」8月將在台中登場，他表示現在試著會用輕鬆的心情看待，而日前傳出他將在華視主持節目，名稱暫為《最強大綜藝》，今被問及此事他有感而發指出綜藝生態的現況。

胡瓜今（19）日擔任歌手陳怡婷演唱會嘉賓。（記者胡舜翔攝）胡瓜今（19）日擔任歌手陳怡婷演唱會嘉賓。（記者胡舜翔攝）

胡瓜說華視在他做除夕節目後，就找他積極討論做其他節目，不過胡瓜認為做節目要先了解現在綜藝生態，「如果只做一季那我就答應，但如果要長期的，就算收視好，其實收入也不會好」，他以脫口秀喜劇節目《炎上》為例，提到這個節目很紅，但大型的秀需要投入很多時間還有資金，久久推出才有好品質，「你有辦法每個禮拜都出一集嗎？要做精準的節目需要花很多時間。」

胡瓜（中）今（19）日擔任歌手陳怡婷演唱會嘉賓。（記者胡舜翔攝）胡瓜（中）今（19）日擔任歌手陳怡婷演唱會嘉賓。（記者胡舜翔攝）

如今是分眾年代，喜歡看他主持綜藝的未必會去看他辦的「鑽石舞台」，不管是做表演還是節目都要先瞭解好市場與受眾，胡瓜也透露與華視的節目預計有棚內也有與外景結合，但是否能成行？他表示，華視會做的企圖心是9成，還有1成的變動對他來說還是很大，就等待電視台公布。

而前陣子余天被傳出死訊，胡瓜則淡定表示：「我也很常被傳阿，還說柔安哭什麼的」，既然知道是假訊息就不用多理會，也說有機會會想再找余天合作表演。有趣的是最近胡瓜染了一頭金髮，他透露是因為白髮生很快不想一直補染，才挑了淺色，被誇讚好看、很潮後，還靦腆地模仿起「GD撩髮」姿勢，笑問是不是該繼續染淺色。

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