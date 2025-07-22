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娛樂 最新消息

想到就想哭 謝金燕自曝罹不治之症

謝金燕凡事都全力以赴，期待做到完美。（翻攝自臉書）謝金燕凡事都全力以赴，期待做到完美。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕秀場天王｢豬哥亮」謝新達的大女兒謝金燕近年不但愈來愈年輕，同時舞蹈也愈跳愈火辣。先前登上《乘風2024》（浪姐5）的她，在節目中的表演讓人拍案叫絕，讓人見識到「台灣電音女神」的威力。她也曾在社群發文表示自己身患不治之症，經過不斷的治療與復發，讓她經常忍不住一想到就落淚。

謝金燕腳踝受傷，且無法根治，經常不斷復發。（翻攝自臉書）謝金燕腳踝受傷，且無法根治，經常不斷復發。（翻攝自臉書）

謝金燕腳踝受傷，且無法根治，經常不斷復發，她曾說過「除了練舞弄傷腳踝，造成永久反覆舊傷，令人忘不掉外，是一個不斷逼死自己的開始，我只記得那段時間，我常常想哭，因為不想放棄，而十年後的今天，身經百戰越發強壯，但我還是想哭，因為不想放棄，因為難的地方又不一樣了」。

一路走來，謝金燕的腳踝已經變成無法根治的舊傷，不過她帶著傷仍然不斷挑戰自我，除了在演藝圈的發展愈來愈多元。過去專注於台語唱跳得她，加入實境秀之後，也拓展了自己的事業版圖，影響力、知名度都隨之大增。

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