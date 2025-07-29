「80歲免巴氏量表」8/1上路 柯紹華揭現況：看護「棄重擇輕」掀轉職潮

柯紹華揭「80歲免巴氏量表」重症家屬心聲。（翻攝自臉書、本報資料照）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藍白推動的「80歲以上免評巴氏量表」政策8/1即將上路，不少罹患重症或經濟能力有限的家庭，擔憂「80歲以上老人免巴氏量表」可能會讓外籍看護傾向「棄重擇輕」挑選雇主，或衍生出「看護薪水加價購」的情況。對此現象，曾受邀於《國際橋牌社2》演出醫師角色的前敏盛醫院副院長（現為神經外科主治醫師）柯紹華，今早在臉書PO文感嘆：「昨天（7/28）也不過選後的第一個門診，已經有三個不同的重症病患家屬表示，他們家的外籍看護工這兩天忽然說要離職不幹了，問我這該怎麼辦。」

柯紹華醫師是傑出的神經外科醫師，曾受邀入鏡《國際橋牌社2》，演出醫師角色。（翻攝自國際橋牌社臉書）

該則貼文釣出不少網友轉發，並在底下留言：「已經有家屬在罵勞動部了，反正千錯萬錯都是政府的錯，自己投的票不會有錯！」、「看護市場崩盤問題，最後會推給執政黨。」，還有人直接開酸：「不怕！雖然失去外籍看護，但我們還有還有1萬元啊！」、「做圖卡感謝徐巧芯為外籍照護工謀福利！」……

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國民黨版「80歲以上免巴氏量表即可申請外籍看護」去年年底通過，北市5位立委拍照慶祝。（資料照，記者陳逸寬攝）

對於臉友留言，柯紹華難掩憂心。其實去年年底立法院「80歲以上免評巴氏量表」法案一通過，柯紹華便曾在臉書發表不認同的觀點，他認為「現行使用的工具和程序不是不能討論改善，但是全面開放80歲以上聘用外籍看護，絕對是通往地獄的善意鋪陳。」憂心一旦全面開放，對「有錢有閒的人」來說，無疑大開便利之門。

關於外籍看護工及巴氏量表，神經外科醫師應該是最熟悉的幾個科別醫師之一。

現行的外籍看護工申請，依年齡70/80/85加上需依賴程度設定門檻，巴氏量表就是在鑑定那個依賴程度。

寫巴氏量表對醫師而言是件煩人的事，因為病患或家屬的主觀認定和醫師的客觀觀察常常有落差，對於在申請資格邊緣的甚至會因而起爭執，相信大部分寫過巴氏量表的醫師都深受其擾。

如果是十幾二十年前，我會完全同意開放80歲以上免申請。畢竟80歲以上長輩就算生活可以自理，生活上需要幫忙或注意安全的事情也很多。

但是和大家報告一下這十幾年來環境的兩個重大改變。

首先是人口的高齡化。光是敝小店長者優先看診近年由80歲拉高到85歲，就是因為80歲以上的就醫長者數量越來越多，都要優先看診的話，結局變成80歲以上長者吵成一堆，後來遂行改成85歲以上。

其次是外籍看護工的供應大幅縮減。從早年還有菲律賓泰國，到近年縮減到幾乎以印尼為主。而且隨著東協國家的經濟進步，外籍看護工期滿留任的意願越來越低。

對於像這樣需求不斷增加但是供給不斷減少的現況，適當的把關讓資源盡可能留給需要的民眾，絕對是必要的行政程序。

我完全同意可以討論現行以巴氏量表評估，或是這個評估工作落在醫師身上是否適切。但是如果因此而全面開放80歲以上長者聘用外籍看護工，接下來的問題就是外籍看護工的等待期間會超級無敵久，以及會有要求新增開放其他國家看護工的壓力。

在門診的時候，也常常有病患和家屬抱怨要用巴氏量表申請外籍看護工的程序很麻煩。但是我都會說：「我也覺得很麻煩啊，可是這一點小麻煩是為了可以確保像你們這樣有需要的人可以順利申請。如果全面開放，你們確定可以比那些有錢有閒的人搶得到外籍看護嗎？」

然後百分之百換到的是認同的安靜。

最後再次強調，現行使用的工具和程序不是不能討論改善，但是全面開放80歲以上聘用外籍看護，絕對是通往地獄的善意鋪陳。

柯紹華醫師是傑出的神經外科醫師，文筆極佳，平時十分關心醫療政策與社會福利政策。他除了跨刀演出《國際橋牌社2》醫師一角，也親自為主題曲《和平歸來》寫詞。

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