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父昔重病裝葉克膜、收病危通知 陳怡婷首開個唱：獻給父親

陳怡婷今（19）日在台北國際會議中心舉辦人生首場大型個人演唱會。（記者胡舜翔攝）陳怡婷今（19）日在台北國際會議中心舉辦人生首場大型個人演唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕過去從胡瓜主持的節目《明日之星》出道的歌手陳怡婷今（19）日在台北國際會議中心舉辦人生首場大型個人演唱會，邀來胡瓜、賴慧如、曾瑋中擔任嘉賓，陳怡婷受訪時也透露，這場演唱會是獻給從重病中康復的父親，直呼很怕等等會淚灑現場。

陳怡婷今（19）日在台北國際會議中心舉辦人生首場大型個人演唱會。（記者胡舜翔攝）陳怡婷今（19）日在台北國際會議中心舉辦人生首場大型個人演唱會。（記者胡舜翔攝）

陳怡婷父親年初生了一場重病，一度插管、裝葉克膜，家屬們還收到命危通知，5月時轉到普通病房後順利出院，目前還在復健當中，今天也與家人們一起到現場支持女兒，陳怡婷說特別準備了一首歌曲要獻給爸爸，直呼很怕還沒唱就先哭出來，一旁的賴慧如則鼓勵她喊說想哭就直接哭。

陳怡婷今（19）日在台北國際會議中心舉辦人生首場大型個人演唱會。（記者胡舜翔攝）陳怡婷今（19）日在台北國際會議中心舉辦人生首場大型個人演唱會。（記者胡舜翔攝）

陳怡婷出道12年首開個唱，這次演唱會賴慧如、曾瑋中情義相挺，陳怡婷說三人都是在選秀節目上認識，一路從素人到選手，再成為歌手，彼此惺惺相惜，陳怡婷也感謝寶吉祥集團總裁支持，讓她得以實現個唱夢想。

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