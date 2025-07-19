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林志炫火大開嗆！重返《歌手》遭群起嘲諷 氣炸回噴「我只想唱爽」

林志炫奪下第2名返場《歌手》資格，卻遭群起嘲諷，忍不住吐出滿腹苦水。（翻攝自臉書 ）林志炫奪下第2名返場《歌手》資格，卻遭群起嘲諷，忍不住吐出滿腹苦水。（翻攝自臉書 ）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國節目《歌手2025》第10期昨（18日）首發歌手林志炫強勢回歸，選唱彭佳慧的新作《太難唱了》，以高難度唱功再次證明實力，成功奪下第2名返場資格，沒想到演唱卻引發兩極評價，有人盛讚他寶刀未老，也有網友狠酸「沒感情」。對此，林志炫難掩憤怒情緒在臉書寫下千字文回嗆，「輕飄飄一句話就否定我的努力！」

林志炫原是《歌手2025》首發歌手，曾以改編版《悟空》、深情版《秋意濃》贏得好評，卻在第2期被淘汰，最終不僅強勢回歸，更選唱彭佳慧近期發表的《太難唱了》，將歌曲詮釋得層次分明、游刃有餘，展現老將風範。不料，林志炫的專業演出及表現依舊遭網友們群起冷嘲，「技巧有餘、情感不足」，讓他一肚子委屈全寫進長文中。

林志炫直言，唱歌對自己來說是分享快樂，不應淪為標準答案般的審判，他真正在乎的是在這個舞台上究竟能留下多少作品，並不在意是以什麼賽制進行，「那是別人界定的遊戲規則，淘汰與否讓我在意的是，會因此少唱幾首歌。所以我只想唱爽，至於喜不喜歡我是你的自由，在座各位，盡情點評吧！」一番發言讓粉絲留言力挺。

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