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娛樂 電視

峮峮狂接7支代言「進帳千萬」！認私下推約會 經紀人不忍：很擔心她

〔記者林欣穎／台北報導〕峮峮今（19）日擔任運彩代言人記者會，開心直呼心情很激昂，沒想到能當啦啦隊當到成為代言人，而擁有高人氣的峮峮代言接不停，粗估上半年就有7支代言，進帳逼近8位數，感情狀態備受關注的她則笑說，自己懶得出門約會，連一旁的經紀人乖姐都看不下去。

峮峮出席運彩代言記者會。（記者胡舜翔攝）峮峮出席運彩代言記者會。（記者胡舜翔攝）

峮峮可愛甜美形象圈粉無數，如今手上握有多支代言，預告下半年度還有新作品，不過她7月沒有應援班表受到討論、今明兩天的明星賽也沒有應援，峮峮則說其實今年應援的次數有比去年多，主要現在有33個隊員要排班，主場在台中還要把交通時間算入，所以難免會出現當月沒班的情況。她也強調自己沒有要引退，8月有多場在大巨蛋的應援，歡迎大家去看她。

峮峮出席運彩代言記者會。（記者胡舜翔攝）峮峮出席運彩代言記者會。（記者胡舜翔攝）

峮峮與經紀人小乖。（記者胡舜翔攝）峮峮與經紀人小乖。（記者胡舜翔攝）

她過去曾提到想要有小孩的念頭，也說不一定要有另一半，坦言考慮領養，不過現階段還沒想這麼遠，笑說如果能遇到真命天子共組家庭也很好，不過峮峮私下是個「宅女」懶得出門，連經紀人乖姐也忍不住抱怨，提到峮峮曾和她說過，有朋友想介紹異性給峮峮認識，峮峮卻以頭髮沒洗、要顧貓為由不出門，「我都叫她可以試著去約會呀，她都不出門我很擔心！」

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