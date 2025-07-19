晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

才不是諧星！陳漢典首合作韓團 DKB驚呼：舞真的跳很好

DKB快閃店眾星雲集，陳漢典、FEniX（承隆、家齊）、babyMINT、ARKis、F.F.O都來了。（FU Entertainment提供）DKB快閃店眾星雲集，陳漢典、FEniX（承隆、家齊）、babyMINT、ARKis、F.F.O都來了。（FU Entertainment提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國團體DKB來台舉辦快閃店「CRUSH ON YOU POP UP IN TAIPEI 」，將於7月14日到7月20日在台北遠東SOGO忠孝館12F限定快閃，裡面有許多成員前往台中取景拍攝的珍貴照片。昨天（18日）由DKB親自導覽，陳漢典、FEniX（承隆、家齊）、babyMINT、ARKis、F.F.O等人都到場，並與DKB有舞蹈及歌曲的互動。

DKB遇演歌雙棲的雙聲道男歌手陳謙文，教說台語唱台語歌。（FU Entertainment提供）DKB遇演歌雙棲的雙聲道男歌手陳謙文，教說台語唱台語歌。（FU Entertainment提供）

陳漢典以「跳唱歌手」身份現身，見到以舞藝高強著稱的DKB，幽默問：「這首歌《我不會跳》，你們可以嗎？」超好的身手讓DKB驚呼連連，陳漢典則自嘲是老人，已經沒年輕時跳得那麼厲害了，但準序對於漢典的Popping的實力，更是佩服到不行，直呼：「我本身很喜歡Popping，而且漢典哥真的跳得很好。」這也是陳漢典第一次跟韓團合作，直呼DKB很親切，跟他們站在一起好像是一個團體，還帶著DKB一起自我介紹，超E的表現瞬間炒熱現場氣氛。

DKB驚喜陳漢典（右三）Popping實力超強，默契超好根本同一個男團。（FU Entertainment提供）DKB驚喜陳漢典（右三）Popping實力超強，默契超好根本同一個男團。（FU Entertainment提供）

DKB挑戰王ADEN歌曲，中文詞、中文Rap都唱到位。（FU Entertainment提供）DKB挑戰王ADEN歌曲，中文詞、中文Rap都唱到位。（FU Entertainment提供）

DKB看到ARKis帶著F.F.O一起來快閃店，馬上開心地替他們導覽，並介紹快閃店特色、周邊，還無預警問可愛的F.F.O弟弟們：「我們的快閃如何？大丈夫（沒問題）吧？」F.F.O弟弟們也開心回答「很喜歡」，兩個團體也一起挑戰《大丈夫》的舞蹈，F.F.O的加藤琉士很開心的說，很難得可以遇到同為日籍的男團成員，所以看到DKB的YUKU很開心。愛釣蝦的ARKis成員聽到DKB到台中有體驗釣蝦，身為釣蝦常客之一，ARKis的ALEX馬上傳授釣蝦密訣，他說「要等一下，等蝦子吃到餌，再拉起來！」

DKB合作babyMINT跳破億神曲，超殺男團當場變可愛男團。（FU Entertainment提供）DKB合作babyMINT跳破億神曲，超殺男團當場變可愛男團。（FU Entertainment提供）

而ARKis跟F.F.O的師兄FEniX的承隆跟家齊一起現身，DKB知道最近承隆發行新單曲《沒有情人的情歌》，馬上跟承隆一起一搭一唱，超標準的中文及厲害的LIVE實力，讓承隆相當佩服。從《未來少女》出身的babyMINT也現身力挺DKB的快閃店，babyMINT也邀請DKB一起挑戰抖音點閱破億神曲《Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい》，DKB也表示，一開始擔心這首歌跳起來太可愛，但成果看起來感覺很不錯。babyMINT的成員粼粼也稱讚DKB跳起舞來很殺，「我覺得他們很帥、也是很有實力的團體，剛剛有看到他們跳，真的很厲害！」

FEniX承隆、家齊朝聖DKB快閃店。（FU Entertainment提供）FEniX承隆、家齊朝聖DKB快閃店。（FU Entertainment提供）

演歌雙棲的雙聲道男歌手陳謙文，則負責教DKB講台語。而無法到場的藝人朋友董仔、木木則是特別錄製祝賀ID，而DKB則回送親手設計的專屬周邊。

在5天4夜的行程當中，走遍台中各大知名經典一覽中台灣風情，宮原眼科、後豐鐵馬道、審計新村、彩虹眷村、夾娃娃機店、大武崙室內滑輪場、忠信市場、釣蝦場等地感受不同的城市氛圍，也透過照片跟影片帶世界各地的BB感受台中之美。

DKB樂見新朋友F.F.O，同有日籍團員，YUKU、加藤琉士交換異鄉打拚心得。（FU Entertainment提供）DKB樂見新朋友F.F.O，同有日籍團員，YUKU、加藤琉士交換異鄉打拚心得。（FU Entertainment提供）

ARKis如期赴約，帶同梯F.F.O拜訪快閃店，DKB得知隊長Alex是釣蝦專業戶，興奮相約下次一起去釣蝦。（FU Entertainment提供）ARKis如期赴約，帶同梯F.F.O拜訪快閃店，DKB得知隊長Alex是釣蝦專業戶，興奮相約下次一起去釣蝦。（FU Entertainment提供）

另外於快閃店播放的影片，特別選用新生代創作歌手王ADEN的新歌《23/17》，DKB除了要學唱中文歌外，也第一次挑戰中文饒舌，不同於韓文的發音和聲部調性讓他們直呼：中文真的好難，唱中文歌和饒舌又是完全不同的領域，最終完整版本讓王ADEN的稱讚，「大家的發音很標準，Flow也有還原到，太厲害了！」除此之外，快閃店現場還加碼放送5人的女友視角影片，讓戀愛氛圍感瞬間拉滿。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中