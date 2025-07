才不是諧星！陳漢典首合作韓團 DKB驚呼：舞真的跳很好

DKB快閃店眾星雲集,陳漢典、FEniX(承隆、家齊)、babyMINT、ARKis、F.F.O都來了。(FU Entertainment提供)

〔記者廖俐惠/台北報導〕韓國團體DKB來台舉辦快閃店「CRUSH ON YOU POP UP IN TAIPEI 」,將於7月14日到7月20日在台北遠東SOGO忠孝館12F限定快閃,裡面有許多成員前往台中取景拍攝的珍貴照片。昨天(18日)由DKB親自導覽,陳漢典、FEniX(承隆、家齊)、babyMINT、ARKis、F.F.O等人都到場,並與DKB有舞蹈及歌曲的互動。

DKB遇演歌雙棲的雙聲道男歌手陳謙文,教說台語唱台語歌。(FU Entertainment提供)

陳漢典以「跳唱歌手」身份現身,見到以舞藝高強著稱的DKB,幽默問:「這首歌《我不會跳》,你們可以嗎?」超好的身手讓DKB驚呼連連,陳漢典則自嘲是老人,已經沒年輕時跳得那麼厲害了,但準序對於漢典的Popping的實力,更是佩服到不行,直呼:「我本身很喜歡Popping,而且漢典哥真的跳得很好。」這也是陳漢典第一次跟韓團合作,直呼DKB很親切,跟他們站在一起好像是一個團體,還帶著DKB一起自我介紹,超E的表現瞬間炒熱現場氣氛。

請繼續往下閱讀...

DKB驚喜陳漢典(右三)Popping實力超強,默契超好根本同一個男團。(FU Entertainment提供)

DKB挑戰王ADEN歌曲,中文詞、中文Rap都唱到位。(FU Entertainment提供)

DKB看到ARKis帶著F.F.O一起來快閃店,馬上開心地替他們導覽,並介紹快閃店特色、周邊,還無預警問可愛的F.F.O弟弟們:「我們的快閃如何?大丈夫(沒問題)吧?」F.F.O弟弟們也開心回答「很喜歡」,兩個團體也一起挑戰《大丈夫》的舞蹈,F.F.O的加藤琉士很開心的說,很難得可以遇到同為日籍的男團成員,所以看到DKB的YUKU很開心。愛釣蝦的ARKis成員聽到DKB到台中有體驗釣蝦,身為釣蝦常客之一,ARKis的ALEX馬上傳授釣蝦密訣,他說「要等一下,等蝦子吃到餌,再拉起來!」

DKB合作babyMINT跳破億神曲,超殺男團當場變可愛男團。(FU Entertainment提供)

而ARKis跟F.F.O的師兄FEniX的承隆跟家齊一起現身,DKB知道最近承隆發行新單曲《沒有情人的情歌》,馬上跟承隆一起一搭一唱,超標準的中文及厲害的LIVE實力,讓承隆相當佩服。從《未來少女》出身的babyMINT也現身力挺DKB的快閃店,babyMINT也邀請DKB一起挑戰抖音點閱破億神曲《Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい》,DKB也表示,一開始擔心這首歌跳起來太可愛,但成果看起來感覺很不錯。babyMINT的成員粼粼也稱讚DKB跳起舞來很殺,「我覺得他們很帥、也是很有實力的團體,剛剛有看到他們跳,真的很厲害!」

FEniX承隆、家齊朝聖DKB快閃店。(FU Entertainment提供)

演歌雙棲的雙聲道男歌手陳謙文,則負責教DKB講台語。而無法到場的藝人朋友董仔、木木則是特別錄製祝賀ID,而DKB則回送親手設計的專屬周邊。

在5天4夜的行程當中,走遍台中各大知名經典一覽中台灣風情,宮原眼科、後豐鐵馬道、審計新村、彩虹眷村、夾娃娃機店、大武崙室內滑輪場、忠信市場、釣蝦場等地感受不同的城市氛圍,也透過照片跟影片帶世界各地的BB感受台中之美。

DKB樂見新朋友F.F.O,同有日籍團員,YUKU、加藤琉士交換異鄉打拚心得。(FU Entertainment提供)

ARKis如期赴約,帶同梯F.F.O拜訪快閃店,DKB得知隊長Alex是釣蝦專業戶,興奮相約下次一起去釣蝦。(FU Entertainment提供)

另外於快閃店播放的影片,特別選用新生代創作歌手王ADEN的新歌《23/17》,DKB除了要學唱中文歌外,也第一次挑戰中文饒舌,不同於韓文的發音和聲部調性讓他們直呼:中文真的好難,唱中文歌和饒舌又是完全不同的領域,最終完整版本讓王ADEN的稱讚,「大家的發音很標準,Flow也有還原到,太厲害了!」除此之外,快閃店現場還加碼放送5人的女友視角影片,讓戀愛氛圍感瞬間拉滿。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法