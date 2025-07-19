才不是諧星！陳漢典首合作韓團 DKB驚呼：舞真的跳很好

DKB快閃店眾星雲集，陳漢典、FEniX（承隆、家齊）、babyMINT、ARKis、F.F.O都來了。（FU Entertainment提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國團體DKB來台舉辦快閃店「CRUSH ON YOU POP UP IN TAIPEI 」，將於7月14日到7月20日在台北遠東SOGO忠孝館12F限定快閃，裡面有許多成員前往台中取景拍攝的珍貴照片。昨天（18日）由DKB親自導覽，陳漢典、FEniX（承隆、家齊）、babyMINT、ARKis、F.F.O等人都到場，並與DKB有舞蹈及歌曲的互動。

DKB遇演歌雙棲的雙聲道男歌手陳謙文，教說台語唱台語歌。（FU Entertainment提供）

陳漢典以「跳唱歌手」身份現身，見到以舞藝高強著稱的DKB，幽默問：「這首歌《我不會跳》，你們可以嗎？」超好的身手讓DKB驚呼連連，陳漢典則自嘲是老人，已經沒年輕時跳得那麼厲害了，但準序對於漢典的Popping的實力，更是佩服到不行，直呼：「我本身很喜歡Popping，而且漢典哥真的跳得很好。」這也是陳漢典第一次跟韓團合作，直呼DKB很親切，跟他們站在一起好像是一個團體，還帶著DKB一起自我介紹，超E的表現瞬間炒熱現場氣氛。

請繼續往下閱讀...

DKB驚喜陳漢典（右三）Popping實力超強，默契超好根本同一個男團。（FU Entertainment提供）

DKB挑戰王ADEN歌曲，中文詞、中文Rap都唱到位。（FU Entertainment提供）

DKB看到ARKis帶著F.F.O一起來快閃店，馬上開心地替他們導覽，並介紹快閃店特色、周邊，還無預警問可愛的F.F.O弟弟們：「我們的快閃如何？大丈夫（沒問題）吧？」F.F.O弟弟們也開心回答「很喜歡」，兩個團體也一起挑戰《大丈夫》的舞蹈，F.F.O的加藤琉士很開心的說，很難得可以遇到同為日籍的男團成員，所以看到DKB的YUKU很開心。愛釣蝦的ARKis成員聽到DKB到台中有體驗釣蝦，身為釣蝦常客之一，ARKis的ALEX馬上傳授釣蝦密訣，他說「要等一下，等蝦子吃到餌，再拉起來！」

DKB合作babyMINT跳破億神曲，超殺男團當場變可愛男團。（FU Entertainment提供）

而ARKis跟F.F.O的師兄FEniX的承隆跟家齊一起現身，DKB知道最近承隆發行新單曲《沒有情人的情歌》，馬上跟承隆一起一搭一唱，超標準的中文及厲害的LIVE實力，讓承隆相當佩服。從《未來少女》出身的babyMINT也現身力挺DKB的快閃店，babyMINT也邀請DKB一起挑戰抖音點閱破億神曲《Hellokittybalahcurrihellokitty美味しい》，DKB也表示，一開始擔心這首歌跳起來太可愛，但成果看起來感覺很不錯。babyMINT的成員粼粼也稱讚DKB跳起舞來很殺，「我覺得他們很帥、也是很有實力的團體，剛剛有看到他們跳，真的很厲害！」

FEniX承隆、家齊朝聖DKB快閃店。（FU Entertainment提供）

演歌雙棲的雙聲道男歌手陳謙文，則負責教DKB講台語。而無法到場的藝人朋友董仔、木木則是特別錄製祝賀ID，而DKB則回送親手設計的專屬周邊。

在5天4夜的行程當中，走遍台中各大知名經典一覽中台灣風情，宮原眼科、後豐鐵馬道、審計新村、彩虹眷村、夾娃娃機店、大武崙室內滑輪場、忠信市場、釣蝦場等地感受不同的城市氛圍，也透過照片跟影片帶世界各地的BB感受台中之美。

DKB樂見新朋友F.F.O，同有日籍團員，YUKU、加藤琉士交換異鄉打拚心得。（FU Entertainment提供）

ARKis如期赴約，帶同梯F.F.O拜訪快閃店，DKB得知隊長Alex是釣蝦專業戶，興奮相約下次一起去釣蝦。（FU Entertainment提供）

另外於快閃店播放的影片，特別選用新生代創作歌手王ADEN的新歌《23/17》，DKB除了要學唱中文歌外，也第一次挑戰中文饒舌，不同於韓文的發音和聲部調性讓他們直呼：中文真的好難，唱中文歌和饒舌又是完全不同的領域，最終完整版本讓王ADEN的稱讚，「大家的發音很標準，Flow也有還原到，太厲害了！」除此之外，快閃店現場還加碼放送5人的女友視角影片，讓戀愛氛圍感瞬間拉滿。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法