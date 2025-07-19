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賓賓哥醫院內直播惹議！網紅圤智雨怒批：已違反醫療法

Tiktok直播主「賓賓哥」江建樺。（翻攝自Facebook）Tiktok直播主「賓賓哥」江建樺。（翻攝自Facebook）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路直播主「賓賓哥」長期投入公益行動，關懷社會不同族群，並常將拍攝的公益影片上傳至社群平台分享。然而，近日他疑似進入亞東醫院進行拍攝與直播，引發社會高度關注與爭議。知名網紅圤智雨更公開發聲批評，質疑該行為不僅缺乏公益價值，更可能違反《醫療法》及《社會秩序維護法》。

圤智雨指出，即便病患家屬同意拍攝，醫院本身若未核准直播或錄影行為，仍屬不當行為。更嚴重的是，當病患意識不清的情況下，根本無從取得其本人的同意，相關拍攝與公開行為恐已涉及侵犯病患隱私。

賓賓哥在醫院內直播。（翻攝自Tiktok）賓賓哥在醫院內直播。（翻攝自Tiktok）

此外，賓賓哥在直播中也被質疑「擅自否定醫師診斷」，在未具備醫師執照的情況下，對病患與家屬宣稱「病情僅剩兩週可活」，而家屬則強調主治醫師評估病況仍可撐約一年。圤智雨怒斥：「沒有醫師執照的你，怎麼能斷定病患只剩兩週？」對此圤智雨也呼籲衛福部及相關單位正視此事。

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