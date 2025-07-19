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娛樂 電影

台灣動畫史上第一人！《螳螂》入圍威尼斯影展 獨家放映在台中

〔記者許世穎／台北報導〕台灣動畫再創國際佳績！知名動畫導演謝文明歷時4年打造的新作《螳螂》，正式入選第82屆威尼斯影展「地平線競賽單元」，不僅成為該單元史上首部入圍的台灣動畫短片，更寫下台灣動畫界的重要里程碑，這部話題之作也將於2025台中國際動畫影展搶先曝光。

《螳螂》榮登2025威尼斯影展「地平線競賽單元」，成為首部入選該單元的台灣動畫短片。（台中國際動畫影展）《螳螂》榮登2025威尼斯影展「地平線競賽單元」，成為首部入選該單元的台灣動畫短片。（台中國際動畫影展）

謝文明以探索人性幽微、結合驚悚異色風格的手繪動畫聞名，曾擔任2024台中國際動畫影展客座策展人及2021年焦點影人，作品深受國際影展肯定。全新短片《螳螂》由金馬名導楊凡擔綱監製，配音陣容橫跨金馬影后陳淑芳、金馬最佳男配角陳竹昇與實力派演員陳雪甄，音效設計則由大師杜篤之操刀，全片以台語發音呈現濃厚的在地色彩與聽覺張力。

導演謝文明睽違四年全新短片《螳螂》，營造出濃烈的時代氛圍與異色美感。（台中國際動畫影展）導演謝文明睽違四年全新短片《螳螂》，營造出濃烈的時代氛圍與異色美感。（台中國際動畫影展）

影片講述一位濃妝艷抹的女子，夜晚於酒吧引誘男性，將其殺害後餵養小孩，某次卻在行動中意外失手，引發劇情反轉。由謝文明與《勸世三姊妹》編劇詹傑聯手撰寫劇本，歷時4年、集結近40位台灣動畫師，透過細膩的2D逐格動畫呈現如鉛筆素描般的黑白視覺美學。場景融合台灣老街與1980年代酒家文化，營造出濃烈的時代氛圍與異色美感。

邁入第11屆的台中國際動畫影展將於10月11日至18日於大魯閣新時代威秀影城盛大舉行。本屆影展「觀摩短片」單元匯聚來自全球的創作佳作，涵蓋多元議題與技術風格，致力推動國際交流、激發創意火花，成為亞洲最具代表性的動畫平台之一。

動畫名導謝文明擅長以手繪動畫挖掘人性陰暗面，並以驚悚異色風格受到國際影展肯定。（台中國際動畫影展）動畫名導謝文明擅長以手繪動畫挖掘人性陰暗面，並以驚悚異色風格受到國際影展肯定。（台中國際動畫影展）

導演謝文明也將親臨影展現場，舉行《螳螂》映後座談，與觀眾分享這部動畫作品背後的創作歷程與心路歷程。隨著《螳螂》在威尼斯影展呼聲漸高，外界也高度期待它能在9月7日（台北時間）的頒獎典禮上為台爭光。

想搶先一睹台灣動畫登上國際舞台的代表作，千萬別錯過台中國際動畫影展的獨家放映機會！更多影展最新消息與活動資訊，請上台中國際動畫影展官方網站或Facebook 粉絲專頁查詢。

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