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娛樂 電影

暴躁賞金豬遇上脫線小象 《豬排特務》全家笑翻公路冒險

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕動畫電影《豬排特務》改編自普立茲獎得主伯克利布里斯創作的同名繪本，由以荒誕幽默風格聞名的《雞與牛》導演大衛費斯執導，攜手《史瑞克2》、《小小兵》動畫師辛琪亞安潔莉妮，共同打造一場笑中帶淚、瘋狂又溫馨的動物公路冒險。

賞金獵豬「豬排」在《豬排特務》中，與夥伴們展開一場拯救萌象「菜菜醬」的歡樂冒險。（原創娛樂提供）賞金獵豬「豬排」在《豬排特務》中，與夥伴們展開一場拯救萌象「菜菜醬」的歡樂冒險。（原創娛樂提供）

故事由一場「賞金獵豬追捕逃家動物」的戲碼揭開序幕，當世界上最冷酷、最暴躁的特務豬「豬排」，意外遇上天真脫線的寵物大象「菜菜醬」，聯手歷經爆笑連連的「核子臭屁彈」、刺激到不行的追車戰，以及一連串互嗆嘴砲與鬥智過招的場面，原本劍拔弩張的任務竟發展成一場意想不到的友情冒險。

導演費斯本身是素食主義者，他透露：「我想顛覆傳統的動物冒險敘事，讓追捕成為成長的起點，也讓孩子明白，幫助別人，就是幫助自己成長。」這段動物拍檔的冒險，不只好笑，更富含教育意義與情感厚度。

觀眾將跟隨《豬排特務》的角色們，經歷一場瘋狂與荒唐的旅程。（原創娛樂提供）觀眾將跟隨《豬排特務》的角色們，經歷一場瘋狂與荒唐的旅程。（原創娛樂提供）

電影找來《泰德拉索：錯棚教練趣事多》連奪兩屆艾美獎的喜劇男星傑森蘇戴西斯為主角「豬排」獻聲。他將這位暴躁又呆萌的特務演繹得入木三分，導演費斯盛讚：「傑森的聲音有種魔力，就算是嚴肅台詞也能讓人笑出聲。他就是豬排這個角色的靈魂！」《豬排特務》將於7月23日中英文版同步在台上映。

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