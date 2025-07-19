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娛樂 最新消息

肖戰恢復自由身微博改名 X玖少年團走進歷史

肖戰微博帳號改名，引發熱議。（翻攝自微博）肖戰微博帳號改名，引發熱議。（翻攝自微博）

張錦露／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕《藏海傳》男主角肖戰的微博改名引發全網熱議，他在7月18日19點將微博帳號從「X玖少年團肖戰DAYTOY」簡化為「肖戰」，個人簡介更新為「演員、歌手」，代表作僅保留《藏海傳》《夢中的那片海》《陳情令》三部一番大男主劇。

X玖少年團成立於2016年9月28日，2020年成員陳澤希退團後維持8人體制，2025年7月合約到期終止。其他成員趙磊、夏之光、彭楚粵、伍嘉成、谷嘉誠、郭子凡、焉栩嘉，和肖戰同步移除前綴，組合實質解散。

肖戰移除微博帳號前綴。（翻攝自微博）肖戰移除微博帳號前綴。（翻攝自微博）

X玖少年團官方微博同時發文：「燃燒的時光成就了最好的少年，九年之玖，Be A Man，X玖少年團祝你開心快樂每一天！」

發文下的粉絲留言一面倒，高喊分手快樂，更咒罵經紀公司倒閉！粉絲還有人發起「不限圈抽獎」慶祝，話題#肖戰微博改名#登頂熱搜第一，閱讀量火速破億，20分鐘內主頁訪問量破200萬。頂流斷開前東家束縛，完全獨立拓展影藝版圖，粉絲小飛俠狂喜祝賀他星途更璀璨。

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