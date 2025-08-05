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沈玉琳住院第8天狀況回穩？傳芽芽將開記者會 好友潘若迪回應了

沈玉琳住院超過一周，傳等檢查出爐芽芽將出面與主治醫師開記者會。（翻攝自臉書）沈玉琳住院超過一周，傳等檢查出爐芽芽將出面與主治醫師開記者會。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳日前病倒住院，至今病因未明，老婆芽芽日前發聲向大眾報平安，並說沈玉琳狀況穩定仍在休養中，據悉狀況回穩，等檢查出爐其妻芽芽會與主治醫師出面開記者會，對此，沈玉琳好友潘若迪稍早也透過經紀人回應。

沈玉琳上周突然因病住院，傳出因猛爆性肝炎引發腦水腫住入加護病房，不過沈玉琳好友潘若迪日前出面否認，對於他的病因三緘其口，仍在等待報告出爐。

潘若迪上周四五都有去探望過沈玉琳。。（資料照）潘若迪上周四五都有去探望過沈玉琳。。（資料照）

如今傳出狀況回穩，但仍在加護病房中，據傳等檢查出爐芽芽會與主治醫師出面開記者會，不過針對此消息沈玉琳周邊人士未證實。記者致電傳訊給芽芽、沈玉琳助理、潘若迪等人皆未得到回應，事實上，上周潘若迪到電視台錄影時曾說「一切讓老沈他們對外說明」，而稍早潘若迪經紀人則低調表示：「我們這邊不知情」，僅透露潘若迪上周四五都有去探望過沈玉琳。

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