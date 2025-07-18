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IU逆襲成功！百想槓龜不氣餒「青龍翻身封戲后」粉絲全哭爆了

IU在第4屆青龍系列大獎擒下最佳女主角。（翻攝自Naver）IU在第4屆青龍系列大獎擒下最佳女主角。（翻攝自Naver）

〔記者邱奕欽／台北報導〕IU終於封后！第4屆青龍系列大獎於今（18日）登場，IU憑藉《苦盡柑來遇見你》叩關青龍戲后，最終不負眾望一舉擒下「最佳女主角獎」。從「百想槓龜」到「青龍封后」逆襲成功，IU靠實力翻盤讓粉絲們動容淚喊「這座影后真的等太久了！」

IU今年以《苦盡柑來遇見你》入圍青龍戲后，不過在今年5月的《百想藝術大賞》中，她以相同作品問鼎「最佳女主角獎」，卻最終敗給金泰梨《正年》，讓粉絲扼腕不已。未料，IU在《百想》飲恨落敗後，以短短數月在本屆青龍逆襲翻身，成為該獎項史上少見的流行歌手轉型成功的代表。

IU在台上感性致詞，「《苦盡柑來遇見你》成為我人生中最驕傲的作品！」她同時也向劇組人員由衷致謝，「在這個一直強迫人們模糊生活的世界中，比任何人都更加清晰活出和自我人生的所有的『愛純們』，這是我從未想過的榮耀，謝謝相信我能演戲的每一位觀眾。」

IU在《苦盡柑來遇見你》中1人分飾2角，最終憑藉精湛演技奪下「青龍戲后」，終於不再只有領人氣獎陪跑的份，她在台下當眾激動落淚，直到上台聲音都在發抖。IU捷報傳出之後，許多鐵粉、網友皆喜極而泣、感動落淚，紛紛力挺直喊，「影后不該被埋沒」、「她撐過百想的失落，這座青龍太補血。」、「這座影后真的等太久了！」

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