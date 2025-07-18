天后背後最重要的女人！她力挺江蕙熬過罹癌低潮 動人內幕曝光

江蕙、方文琳姐妹情深。（寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕國寶級天后江蕙今晚在高雄巨蛋舉辦第4場演唱會，方文琳驚喜衝上台，化身「送水小妹」為江蕙打氣，她們從秀場時代就相識，交情超過30年，近年都歷經罹患癌症的低潮，彼此互相扶持。

方文琳瞞著江蕙驚喜上台，閨密情深令人動容。方文琳之前看到江蕙因為化療身體浮腫而大哭，反倒是天后冷靜安慰：「哭啥啦，沒事了啊！」讓她直誇江蕙就是正面勇敢。

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今晚兩人在舞台上首度合體，不忘提醒粉絲要注意身體健康，「我們在這邊要跟大家說，不要喝太熱的，這個人她晚上愛喝熱湯，要睡覺前還要喝一小杯烈酒，其實沒關係只有一點點，喝了讓自己比較好睡，結果喝了馬上躺著，醫生說喝了後馬上躺不好，要再喝水。」方文琳也說：「主要是要呼籲大家要做健康檢查，不管老的少的，早點做早點發現毛病。」

方文琳力挺江蕙，最後暖心表示：「我還有一個責任，就是我要甲妳攬牢牢！」氣氛溫馨動人。江蕙不忘笑說：「這算有嘉賓嗎？不算啊，她也沒唱歌啦！」

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