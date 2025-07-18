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三浦春馬走了5年 《銀魂》導演淚曝秘照

今（18）日是日本男星三浦春馬逝世5年忌日。（翻攝自X）今（18）日是日本男星三浦春馬逝世5年忌日。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕今（18）日是日本男星三浦春馬逝世5年忌日，曾與他合作《銀魂2》的導演福田雄一在社群平台分享了3張私密照片，這是7年前《銀魂2》的工作人員在福田雄一慶生派對上所拍的照片，畫面裡的三浦春馬笑得陽光燦爛，福田雄一卻淚濕了雙眼。

三浦春馬飾演《天外者》時的造型。（翻攝自X）三浦春馬飾演《天外者》時的造型。（翻攝自X）

福田雄一今天發文表示，「今天是春馬的忌日呢。記得好像是7年前的今天，大家一起幫我慶祝50歲生日」，他發了3張照片後，接著想起前幾天演員新田真劍佑才提到，自己是因為憧憬三浦春馬才踏進演藝圈，開始演戲。福田雄一感觸極深，他認為三浦春馬確實是非常有魅力的演員，當新田真劍佑說憧憬時，三浦春馬還因為害羞故意對新田真劍佑說：「好噁心」。福田雄一忍不住說：這種反應很有三浦春馬的風格。

《銀魂2》導演福田雄一公布的秘照，三浦春馬位於右。（翻攝自X）《銀魂2》導演福田雄一公布的秘照，三浦春馬位於右。（翻攝自X）

《銀魂2》導演福田雄一公布的秘照。（翻攝自X）《銀魂2》導演福田雄一公布的秘照。（翻攝自X）

「希望春馬在天堂也能繼續演出他最喜歡的戲劇就好了」，福田雄一分享的三張影片，恰好在電影《銀魂2》宣傳期，鏡頭前除了三浦春馬之外，還有小栗旬、菅田將暉、柳樂優彌、橋本環奈等其他演員。

《銀魂2》導演福田雄一公布的秘照。（翻攝自X）《銀魂2》導演福田雄一公布的秘照。（翻攝自X）

看到照片的粉絲們也紛紛鼻酸，留言「無法忘記那一天」、「好想再見他」、「今天是忌日啊…到現在還是無法相信他已經離開了」、「春馬真的是很棒的演員」。

三浦春馬在《銀魂2》當中飾演伊東鴨太郎。（翻攝自X）三浦春馬在《銀魂2》當中飾演伊東鴨太郎。（翻攝自X）

三浦春馬出生於1990年4月5日，出生地為日本茨城縣，7歲時他即以童星身分出道，曾演出許多膾炙人口的作品如《戀空》、《極道鮮師》、《只想告訴你》。2020年7月18日下午，三浦春馬經紀人發現他於住家身亡，現場並未留下遺書。

三浦春馬抱著貓咪的照片。（翻攝自IG）三浦春馬抱著貓咪的照片。（翻攝自IG）

三浦春馬抱著貓咪的照片。（翻攝自IG）三浦春馬抱著貓咪的照片。（翻攝自IG）

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