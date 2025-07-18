來都來了！頑童攻蛋跟上「紅姐」 瘦子開場不爽嗆聲原因曝光

頑童MJ116今晚在小巨蛋舉辦首場「OGS」演唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕嘻哈天團頑童MJ116今晚在小巨蛋舉辦首場「OGS」演唱會，他們人氣超旺，票房完售吸金台幣1.5億，沒想到開場有許多粉絲都坐在椅子上，讓瘦子坦言不是很快樂，「沒有在坐椅子的啦，那只是擺好看的！」放話7場演唱會都不會保留，「你們有準備好要跟我們搞一整個晚上了吧！」大淵不忘補充：「我們不會保留太多，反正來都來了吧！」

頑童MJ116今晚在小巨蛋舉辦首場「OGS」演唱會。（記者胡舜翔攝）

頑童MJ116今晚在小巨蛋舉辦首場「OGS」演唱會。（記者胡舜翔攝）

開場頑童MJ116就以超嗨組曲炒熱全場氣氛，包括《走跳》、《幹大事》、diss神曲《30公分》以及新歌《無袂煞》，甚至大玩「後面有車」的迷音梗，讓台下粉絲尖叫長達7分鐘不停歇。演唱會特別打造環形舞台，讓四面八方的歌迷都能近距離欣賞表演，現場彷彿一場大型的嘻哈派對。

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頑童MJ116今晚在小巨蛋舉辦首場「OGS」演唱會。（記者胡舜翔攝）

暌違6年頑童MJ116以全新專輯《OGS》重磅回歸，人氣超旺舉辦7場演唱會，成功打破嘻哈團體在台北小巨蛋的開唱紀錄。天后阿妹送花祝賀，狂讚：「OGS是要奪帥 到底～」林志穎與老婆也贈花寫道：「炸裂全場、燃燒舞台，嘻哈精神永不敗！祝演出順利，人氣紅不讓，精彩到最後一拍！」曾與瘦子合作《速命道》的Ella也表示：「祝頑童OGS演唱會大頑特頑，頑到瘋癲！歐吉桑就是要頑！！演唱會大成功！！」

頑童MJ116今晚在小巨蛋舉辦首場「OGS」演唱會。（記者胡舜翔攝）

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