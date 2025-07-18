晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

來都來了！頑童攻蛋跟上「紅姐」 瘦子開場不爽嗆聲原因曝光

頑童MJ116今晚在小巨蛋舉辦首場「OGS」演唱會。（記者胡舜翔攝）頑童MJ116今晚在小巨蛋舉辦首場「OGS」演唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕嘻哈天團頑童MJ116今晚在小巨蛋舉辦首場「OGS」演唱會，他們人氣超旺，票房完售吸金台幣1.5億，沒想到開場有許多粉絲都坐在椅子上，讓瘦子坦言不是很快樂，「沒有在坐椅子的啦，那只是擺好看的！」放話7場演唱會都不會保留，「你們有準備好要跟我們搞一整個晚上了吧！」大淵不忘補充：「我們不會保留太多，反正來都來了吧！」

頑童MJ116今晚在小巨蛋舉辦首場「OGS」演唱會。（記者胡舜翔攝）頑童MJ116今晚在小巨蛋舉辦首場「OGS」演唱會。（記者胡舜翔攝）

頑童MJ116今晚在小巨蛋舉辦首場「OGS」演唱會。（記者胡舜翔攝）頑童MJ116今晚在小巨蛋舉辦首場「OGS」演唱會。（記者胡舜翔攝）

開場頑童MJ116就以超嗨組曲炒熱全場氣氛，包括《走跳》、《幹大事》、diss神曲《30公分》以及新歌《無袂煞》，甚至大玩「後面有車」的迷音梗，讓台下粉絲尖叫長達7分鐘不停歇。演唱會特別打造環形舞台，讓四面八方的歌迷都能近距離欣賞表演，現場彷彿一場大型的嘻哈派對。

頑童MJ116今晚在小巨蛋舉辦首場「OGS」演唱會。（記者胡舜翔攝）頑童MJ116今晚在小巨蛋舉辦首場「OGS」演唱會。（記者胡舜翔攝）

暌違6年頑童MJ116以全新專輯《OGS》重磅回歸，人氣超旺舉辦7場演唱會，成功打破嘻哈團體在台北小巨蛋的開唱紀錄。天后阿妹送花祝賀，狂讚：「OGS是要奪帥 到底～」林志穎與老婆也贈花寫道：「炸裂全場、燃燒舞台，嘻哈精神永不敗！祝演出順利，人氣紅不讓，精彩到最後一拍！」曾與瘦子合作《速命道》的Ella也表示：「祝頑童OGS演唱會大頑特頑，頑到瘋癲！歐吉桑就是要頑！！演唱會大成功！！」

頑童MJ116今晚在小巨蛋舉辦首場「OGS」演唱會。（記者胡舜翔攝）頑童MJ116今晚在小巨蛋舉辦首場「OGS」演唱會。（記者胡舜翔攝）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中