（獨）網美赴馬曝遭勒索陪酒 妍兒揭黑警手法曝最新進度

網紅妍兒赴馬來西亞竟遇驚魂。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕台灣網紅妍兒近日前往馬來西亞首都吉隆坡旅遊，卻在當地遭遇驚悚經歷，不僅遭員警勒索高達一萬馬幣（約新台幣七萬元），還被強迫打開銀行APP查看存款，更在過程中遭遇性騷擾。如今涉騷擾的員警已落網，稍早妍兒接受記者採訪也吐露心聲。

妍兒赴馬來西亞旅遊遇驚魂受到高度關注，妍兒也在IG公開與警方的對話紀錄等證據，提到此案目前已正式立案調查。而馬國警方今也證實，已有5名涉案員警被捕。不過妍兒也說有收到通知，原先羈押被駁回，幾名員警有被交保，還要再等後續調查與判決。

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妍兒日前與5名家人一同到馬來西亞旅遊，坦言這是她第一次去，沒想到卻遇上恐怖驚魂，當時與家人搭乘計程車要去夜市吃榴槤，沒想到遇上臨檢衍伸後面事端，當時自己與一名男生都被以手機錄影妨礙警察辦公為由留下，部過妍兒也說當時只是不小心按到快捷鍵，該名男生還被銬上手銬、索討5千馬幣等，妍兒直呼真的有陰影：「很像八點檔劇情！」也認為這些警察應該是慣犯。在妍兒貼文曝光後，除了收到網友鼓勵，也有不少人私訊她透露之前也曾在馬來西亞遇過類似情節，很感謝她把事情講出來，「我沒有要要求補償，（這件事）我想不是第一個，只希望我是最後一個。」

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