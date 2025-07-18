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黃維德消失台劇13年 《書卷一夢》毒發斃命...封神演技震撼全場

黃維德在《書卷一夢》飾演操控朝局多年的大靖宰相反派「高長隱」。（愛奇藝國際站提供）黃維德在《書卷一夢》飾演操控朝局多年的大靖宰相反派「高長隱」。（愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕53歲黃維德2000年演出民視八點檔《飛龍在天》走紅，之後陸續參與《懷玉公主》、《世間路》連戲劇，2012年演出公視《飛吧！鴿子》後，便將事業重心轉往中國，他2015年在《瑯琊榜》飾演「蕭景桓」再度翻紅，近來則在愛奇藝奇幻古裝愛情劇《書卷一夢》詮釋反派「高長隱」，演技也成最大亮點。

黃維德劇中飾演操控朝局多年的大靖宰相「高長隱」，殺死皇后，使外甥「南珩」劉宇寧背負罪名長達20年，卻辯稱一切都是在為南珩日後登上皇位鋪路，最終南珩大義滅親，與皇帝聯手設局令其伏誅。黃維德飾演的大靖宰相「高長隱」，在獄中與外甥劉宇寧訣別一幕，他將角色高長隱面對外甥時的複雜情感層層遞進，最後吟詩飲毒自盡、佛珠墜地，鏡頭細節被觀眾狂讚，「演到我都心疼反派」、「這幕必將封經典」。

《書卷一夢》融合穿越、反套路、雙重身分等熱門設定，李一桐飾演的現代演員「宋小魚」穿進自己即將拍攝的劇本《清寧一夢》裡，成為命運悲慘的女主「宋一夢」，她原本只想改寫劇本、保命求生，卻在一次次與角色的相處中，逐漸產生真實情感，劉宇寧則分飾冷酷七皇子「南珩」，與神祕深情的「離十六」兩角，讓宋一夢深陷在他不可測的魅力中，上演兩人三角戀。

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