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章子怡前夫賣線上課銷量慘 網譏：不如教泡妞

中國男歌手汪峰（左）與影后章子怡曾有一段婚姻。（翻攝自微博）中國男歌手汪峰（左）與影后章子怡曾有一段婚姻。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國歌手汪峰2023年10月驚爆與影后章子怡離婚，斬斷8年情，現已有交往中女友。近期他也想跟上熱潮學別人賣「線上課」，承諾30天內教會素人唱歌，課程價格299元人民幣（約新台幣1200元）。怎奈銷量慘澹就算了，還被網友嘲笑：不如教大家怎麼追女神。

汪峰銷售的線上課主打30天教會素人唱歌。（翻攝自微博）汪峰銷售的線上課主打30天教會素人唱歌。（翻攝自微博）

汪峰與現任女友「森林北」李巧共同設計出這套課程，希望結合音樂教育、線上直播、文旅產業，課程內容包括30堂汪峰親授課以及3場直播課，截至目前該課程僅售出231件，銷售額未達7萬元人民幣（約新台幣28.6萬元），成績相當悽慘。

汪峰（右）與現任女友「森林北」李巧。（翻攝自微博）汪峰（右）與現任女友「森林北」李巧。（翻攝自微博）

由於汪峰情史豐富，除了和影后章子怡的婚姻之外，之前也和齊丹、康作如結過婚，還曾有女友葛薈婕，兩人雖未結婚，但育有一女「小蘋果」。網友笑汪峰「教唱歌不如教戀愛」，認為他的戀愛經歷比音樂成就更精采。

汪峰前妻章子怡就曾說過，汪峰擅長捕捉女性心理需求，網友覺得改教「如何追女神」肯定熱賣。

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