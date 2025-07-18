白雲變裝紅姐神還原 提半桶油＋水果《悶鍋》級水準被讚爆

白雲手拿鳳梨及沙拉油神還原紅姐。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國「紅姐」偷拍千人性影像延燒至今，沒想到白雲竟戴假髮、畫紅唇火速跟進模仿，更手提沙拉油爆喊「姐～來了」成功搶鏡，甚至還扯上「川普」趙正平一起同框，以《全民大悶鍋》級的水準神還原，讓網友們全被逗樂笑翻，紛紛留言狂讚「台版紅姐非你莫屬！」

白雲過去在《全民大悶鍋》模仿過許多名人，此次則將目標鎖定在中國紅姐上，還搬道具神還原赴約場景，他手拿鳳梨與沙拉油，搭配鮮紅唇妝與長髮假髮一臉妖嬌，更搞笑直喊「姐～來了！」不僅如此，他還與裝扮「川普」的趙正平合照，笑稱「當紅姐遇到川普……就問一顆菠蘿到底要徵幾%？是20%還是2%？」荒謬劇場級的演出，笑翻所有網友。

請繼續往下閱讀...

白雲裝扮「紅姐」的照片曝光後，粉絲們也湧入留言區激喊，「悶鍋級的水準」、「台版紅姐非你莫屬！」、「悶鍋品質堅若磐石」、「白雲才是綜藝活教材」、「這梗接得太剛好」、「這個紅姐我笑死」。也有粉絲開玩笑提醒，「小心被紅姐提告喔」、「紅姐本尊應該會輸」。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法