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徐玄「慘到吃土」驚呆玉澤演 自爆一天狂灌6杯珍奶

玉澤演（左）、徐玄主演的《我奪走了公爵的初夜》昨天播出大結局。（friDay影音提供）玉澤演（左）、徐玄主演的《我奪走了公爵的初夜》昨天播出大結局。（friDay影音提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《我奪走了公爵的初夜》昨晚（17日）圓滿完結落幕，男女主角玉澤演、徐玄跨海向台灣觀眾問候，徐玄受訪自爆能一天喝6杯珍奶，玉澤演除了愛在市政府前慢跑之外，也喜歡芒果冰。

玉澤演（左）、徐玄為宣傳《我奪走了公爵的初夜》受訪，大聊台灣。（friDay影音提供）玉澤演（左）、徐玄為宣傳《我奪走了公爵的初夜》受訪，大聊台灣。（friDay影音提供）

由2PM玉澤演搭檔少女時代徐玄主演的《我奪走了公爵的初夜》，改編自同名人氣網路漫畫，並將故事背景改為架空的朝鮮時代，劇情描述一名平凡女大學靈魂穿越到自己最愛的連載小說中，附身在毫無存在感的貴族C咖配角身上，原本只想低調度日卻意外與書中男主角發生了一夜情，進而引發霸氣男主展開猛烈追妻攻勢的故事。

玉澤演在《我奪走了公爵的初夜》中說了不少肉麻台詞。（friDay影音提供）玉澤演在《我奪走了公爵的初夜》中說了不少肉麻台詞。（friDay影音提供）

同樣身為二代團偶像出身的兩人早從出道初期便已相識，當被問到「對彼此的第一印象」時，玉澤演立即調皮地笑說徐玄一定不記得了，但自己記得2PM在上《人氣歌謠》500集特輯時，少女時代表演了神話的歌，「當時第一次見到她，覺得她很安靜，非常有老么的感覺，在這次作品中發現她的反轉魅力，就是很敢於表現自己」徐玄則對於初相識的過程沒印象了，但記得玉澤演非常努力跳舞，「可是反轉魅力的話，好像沒有反轉，就是…就是個好人」，兩人互動逗趣又可愛，呈現出與劇中完全不同的關係氛圍。

徐玄在《我奪走了公爵的初夜》中為了揣摩角色，真的吃土。（friDay影音提供）徐玄在《我奪走了公爵的初夜》中為了揣摩角色，真的吃土。（friDay影音提供）

聊到這次拍戲過程中的趣事時，徐玄透露，自己在劇情初期為了讓男主角打消追求自己的念頭，有一段不計形象的演出是「真的挖土來吃」，讓原本以為她只是做做樣子的玉澤演聽了也感到驚訝與佩服。玉澤演則笑著回答有次要拍喝酒、吃甜點的戲，但因為當時正好寒流來襲，水、果汁都結冰了，而且糕點還整個都結凍了，放進嘴裡卻咬不下去，兩人同時想起當時的情境笑到不行。

當被問到「有為了角色做什麼準備」時，徐玄表示自己算是一人分飾三角，為了做出區別，有努力在語氣、表情上做出不同的呈現，「還有為了呈現出既可愛又有點野蠻的角色，所以喚起我內心深處的那一面」玉澤演則透露，自己在劇中有很多肉麻的台詞，「是平時玉澤演不會說的台詞」，自己是邊跑步邊練習說那些台詞，一直練習到能自然說出來為止。

身為二代團成員的兩人出道至今已多次造訪台灣，聊到「來台必吃的美食」，徐玄率先推薦奶茶，並自己爆料：「以前去台灣的時候曾經一天喝了六杯，我記得這件事」。玉澤演則推薦芒果冰，回憶會愛上芒果冰的契機，是「2019年去拍攝台灣族宣傳影片時吃了芒果冰，因為真的太好吃了，每次去台灣都會吃」，對於自己和台灣的緣分記憶猶新。《我奪走了公爵的初夜》已全套完整於friDay影音上架。

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