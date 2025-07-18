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「八點檔言承旭」濕身猛噴嬰兒油秀大肌肌 烈日直曬「差點烤熟」

洪浩竣在《好運來》展露好身材。（民視提供）洪浩竣在《好運來》展露好身材。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「小言承旭」洪浩竣為民視八點檔《好運來》化身「油炸雞」，濕身上陣大秀好身材，讓粉絲大飽眼福。他笑說：「這次太臨時，沒什麼時間健身，只能臨時抱佛腳練一下。」

謝京穎在《好運來》向洪浩竣索吻。（民視提供）謝京穎在《好運來》向洪浩竣索吻。（民視提供）

洪浩竣在《好運來》展露好身材。（民視提供）洪浩竣在《好運來》展露好身材。（民視提供）

洪浩竣剛進劇組，就要和謝京穎拍吻戲，其中兩次還是幻想情節。劇中兩人意外接吻後，謝京穎飾演的角色誤以為「好運」被對方吸走，必須靠「幸運之吻」才能吸回來，於是想方設法要吻洪浩竣。可愛又爆笑的劇情，讓觀眾看了會心一笑。

洪浩竣（左）在《好運來》被謝京穎幻想索吻。（民視提供）洪浩竣（左）在《好運來》被謝京穎幻想索吻。（民視提供）

洪浩竣（左）在《好運來》被謝京穎幻想索吻。（民視提供）洪浩竣（左）在《好運來》被謝京穎幻想索吻。（民視提供）

為了呈現「濕又有線條」的效果，洪浩竣全身先抹上嬰兒油，再噴水營造濕感，他不禁自嘲：「整個像油炸雞！」拍完濕身戲後，他來不及洗澡便立刻轉往戶外繼續拍攝，烈日一曬，他笑說：「那一刻差點原地烤熟，只想立刻衝回家洗澡。」

洪浩竣（左）在《好運來》被謝京穎幻想索吻。（民視提供）洪浩竣（左）在《好運來》被謝京穎幻想索吻。（民視提供）

洪浩竣（右）在《好運來》與謝京穎飾演歡喜冤家。（民視提供）洪浩竣（右）在《好運來》與謝京穎飾演歡喜冤家。（民視提供）

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