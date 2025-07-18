邱偲琹公開愛包哲學 靠「質感夥伴」收劇本、補妝全搞定

邱偲琹為品牌演繹新包款。（MONOTÉTE提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕邱偲琹曾以《模仿犯》入圍金鐘58女配角，她剛完成影集的拍攝，接下來將投入即將上線的3部新作品宣傳，近來獲自己喜歡的包包品牌之邀，演繹新包款。她表示自己對該品牌的鍾愛之情，首推經典白色法棍包，簡約俐落的輪廓線條，結合金屬釦飾與優雅摺痕工藝，在低調中展現洗鍊格調。

邱偲琹展示品牌的翻蓋法棍包，散發法式浪漫的隨性自在。（MONOTÉTE提供）

邱偲琹展示品牌的馬鞍托特包。（MONOTÉTE提供）

邱偲琹表示，特別青睞品牌將極簡線條與實用機能完美融合的設計哲學，尤其偏愛那款兼具優雅氣質與卓越耐用性的經典白色法棍包。這些包款不僅巧妙映襯她低調洗鍊的風格，更成為她忙碌日常中不可或缺的質感夥伴，完美詮釋現代都會女性自信而優雅的生活態度。

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邱偲琹展示品牌的SOHO 絎縫尼龍托特包，承載自由與風格。（MONOTÉTE提供）

邱偲琹展示品牌的SOHO 絎縫尼龍電腦包，用最輕盈的方式走過充實日常。（MONOTÉTE提供）

身為演員的邱偲琹，格外重視設計的實用性與美感兼備。偏愛中小型、單色調包款，不僅能完善整體造型，更具備收納劇本、水壺與補妝用品的機能性。私下的她則擁有各式包型作為穿搭延伸，尤其鍾情於黑色皮件所蘊含的經典魅力，呼應其內斂穩定的氣質與獨到風格。她提及，最打動人心的是品牌在包款內裡藏下的微笑設計，「每次開啟包包時，彷彿被悄悄提醒著記得保有好心情」。

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