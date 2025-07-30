家寧1家4口涉「侵占＋逃漏稅」遭起訴 Andy經紀人低調回應

Andy（左）、家寧分手後數度隔空交火。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕百萬YouTube頻道「眾量級」昔日情侶檔Andy老師與家寧分手後，頻道經營糾紛浮上檯面，新北地檢署今（29）日偵結，起訴家寧母曾淑惠涉侵占頻道收入與註冊商標權益共計4,318萬元，並與家寧父母及妹妹逃漏稅逾572萬元；家寧本人則被控變更頻道密碼阻擋Andy使用，涉妨害電腦使用罪。

檢方指出，曾淑惠以個人名義收取「眾量級」廣告及業配收入，未依法申報並占為己有，還申請註冊商標，導致群海娛樂損失逾百萬元。對於這項起訴，Andy經紀人稍早也做出簡短回應：「Andy與律師目前皆未收到起訴書，所以暫不回應喲！」

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「眾量級」頻道由Andy與家寧於2016年共同創立，最盛時訂閱人數高達227萬，曾是台灣最受歡迎的情侶YouTuber之一，豈料分手後風波不斷，如今更因財務糾紛演變為司法案件，引發網友譁然。

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