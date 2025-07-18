田中圭懶理不倫風波 赴美參加世界撲克大賽「贏得339萬」

田中圭（左）與永野芽郁（右）爆出不倫戀。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本演員田中圭4月和女星永野芽郁爆出不倫戀，儘管兩人堅稱彼此只是朋友，但形象仍一落千丈，不過他仍如常工作，近日還被發現默默現身美國賭城拉斯維加斯，參加世界撲克大賽（World Series of Poker），最終奪得季軍，抱回11.5萬美金（約新台幣339萬元）。

田中圭低調參加世界撲克大賽。（翻攝自X）

據日媒報導，田中圭以「Kei Tanaka」的名義，參加被譽為「撲克奧運」的世界撲克大賽，報名參賽費用為1000美元（約新台幣3萬元）的項目，總參賽人數為1935人。據了解，田中圭全程戴著黑帽、口罩低調出賽，最終一路過關斬將拿下第三名，奪得美金11.5萬元獎金。

請繼續往下閱讀...

事實上，田中圭向來熱衷賭博，從賽馬、麻將、柏青哥皆有涉獵，幾乎樣樣精通，這次成功擠進世界樸克大賽前幾名，雖然展現出他的實力，但日本媒體對於他在不倫風波尚未平息之際，還跑去參與賭博活動，仍感到相當傻眼。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法