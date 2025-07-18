晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

王柏傑腦力全開化身「物理之神」 高難度台詞NG近20次比動作戲還累

〔記者許世穎／台北報導〕由《狂徒》導演洪子烜執導、台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，找來王柏傑飾演補教名師「劉楷」，憑藉物理公式推理列車上的炸彈危機，被封為「物理之神」。在片中雖無動作戲份，卻要大量硬背複雜術語、精準走位，腦力消耗驚人，讓王柏傑苦笑說：「這場戲NG快20次，真的比打戲還累！」

王柏傑在《96分鐘》中飾演物理補教名師，高難度台詞全靠硬背。（華影國際提供）王柏傑在《96分鐘》中飾演物理補教名師，高難度台詞全靠硬背。（華影國際提供）

王柏傑繼《台灣犯罪故事》後再度與導演洪子烜合作，在片中挑戰全新形象，飾演高智商的物理補教名師「劉楷」，為挽回與妻子姚以緹瀕臨破裂的婚姻，登上南下的高鐵列車，卻意外捲入一場生死危機。面對災難壓境，角色從驚慌掙扎到挺身而出，王柏傑細膩詮釋內心轉折，情感真摯動人，演技備受好評。

王柏傑在《96分鐘》意外捲入生死危機。（華影國際提供）王柏傑在《96分鐘》意外捲入生死危機。（華影國際提供）

他在片中堪稱「頭腦擔當」，面對爆炸威脅與列車時速的極限時刻，必須一邊說出台詞中精密複雜的物理公式，一邊精準配合鏡頭走位與拍攝節奏。儘管不是動作戲主力，王柏傑透露腦力消耗完全不輸體力挑戰：「那場戲需要同時計算列車速度、能量轉換等等，滿滿專業術語的台詞全靠硬背才能記住。」

除了背台詞，多人走位也要互相配合，讓NG次數直線飆升，為此王柏傑直呼：「我們整場戲大概NG了快20次，真的比拍動作戲還崩潰，腦袋快燒起來了！」《96分鐘》將於9月5日在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中