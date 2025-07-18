王柏傑腦力全開化身「物理之神」 高難度台詞NG近20次比動作戲還累

〔記者許世穎／台北報導〕由《狂徒》導演洪子烜執導、台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，找來王柏傑飾演補教名師「劉楷」，憑藉物理公式推理列車上的炸彈危機，被封為「物理之神」。在片中雖無動作戲份，卻要大量硬背複雜術語、精準走位，腦力消耗驚人，讓王柏傑苦笑說：「這場戲NG快20次，真的比打戲還累！」

王柏傑在《96分鐘》中飾演物理補教名師，高難度台詞全靠硬背。（華影國際提供）

王柏傑繼《台灣犯罪故事》後再度與導演洪子烜合作，在片中挑戰全新形象，飾演高智商的物理補教名師「劉楷」，為挽回與妻子姚以緹瀕臨破裂的婚姻，登上南下的高鐵列車，卻意外捲入一場生死危機。面對災難壓境，角色從驚慌掙扎到挺身而出，王柏傑細膩詮釋內心轉折，情感真摯動人，演技備受好評。

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王柏傑在《96分鐘》意外捲入生死危機。（華影國際提供）

他在片中堪稱「頭腦擔當」，面對爆炸威脅與列車時速的極限時刻，必須一邊說出台詞中精密複雜的物理公式，一邊精準配合鏡頭走位與拍攝節奏。儘管不是動作戲主力，王柏傑透露腦力消耗完全不輸體力挑戰：「那場戲需要同時計算列車速度、能量轉換等等，滿滿專業術語的台詞全靠硬背才能記住。」

除了背台詞，多人走位也要互相配合，讓NG次數直線飆升，為此王柏傑直呼：「我們整場戲大概NG了快20次，真的比拍動作戲還崩潰，腦袋快燒起來了！」《96分鐘》將於9月5日在台上映。

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