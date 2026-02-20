自由電子報
娛樂 歐美

58歲億萬富豪芭達雅墜樓 竟是ASOS時尚巨頭

英國知名電商ASOS共同創辦人身亡在時尚圈拋下震撼彈！（翻攝自X）英國知名電商ASOS共同創辦人身亡在時尚圈拋下震撼彈！（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國時尚圈震撼彈！知名電商ASOS共同創辦人葛瑞菲斯（Quentin Griffiths）驚傳在泰國芭達雅從17樓公寓陽台墜落身亡，享年58歲。消息一出震驚商界與時尚圈。

警方趕到現場時，他的遺體已躺在陽台下方地面。詭異的是，公寓門從內部上鎖，室內沒有打鬥或破壞痕跡。初步驗屍未見明顯外力介入證據，但警方仍強調，在完成完整鑑識與驗屍報告前，「尚無法排除他殺可能」。

一間上鎖的房門，一個直墜17樓的身影，讓這起死亡事件蒙上濃厚疑雲。

知名電商ASOS共同創辦人葛瑞菲斯驚傳在泰國墜樓身亡。（翻攝自X）知名電商ASOS共同創辦人葛瑞菲斯驚傳在泰國墜樓身亡。（翻攝自X）

更耐人尋味的是，葛瑞菲斯墜樓前正深陷兩起法律訴訟，並與泰籍前妻爆發金錢糾紛。對方指控他涉嫌在未經同意下偽造文件，出售雙方公司土地與股份，金額高達50萬英鎊（約新台幣2128萬元）。雖然他堅決否認指控，也曾獲釋，但案件仍在偵辦中。

家族友人低調透露：「這確實是個謎團，我們目前只能形容為『可疑情況』。」

英國凱特王妃是ASOS愛好者之一。（美聯社）英國凱特王妃是ASOS愛好者之一。（美聯社）

回顧他的履歷，葛瑞菲斯曾是廣告界高階主管，2000年與夥伴創立ASOS，後來發展成市值30億英鎊（約新台幣1277億元）的時尚巨頭，英國凱特王妃與美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬都曾穿過其品牌。

美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬也曾穿過ASOS服裝在公開場合亮相。（美聯社）美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬也曾穿過ASOS服裝在公開場合亮相。（美聯社）

英國外交部已證實，正協助家屬並與泰國當局保持聯繫。

從倫敦商業舞台到泰國海濱公寓，人生最後一幕卻成為未解之謎。

點圖放大header
點圖放大body

