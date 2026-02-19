〈人物專訪〉許茹芸揪老公返台過年 甜蜜上演夢回戀愛地戲碼

許茹芸和韓籍老公Mr. Big春節在台北展開「回憶殺」的散步之旅。（茹聲工作室提供）

記者胡如虹／專訪

許茹芸去年底剛結束巡迴演唱會，今年想跟歌迷有更多近距離的接觸。（茹聲工作室提供）

今年春節，情歌天后許茹芸與韓籍老公「Mr. Big」崔栽誠在台北街頭上演浪漫的偶像劇「夢回戀愛地」！

許茹芸和韓籍老公重溫在台北第一次喝咖啡的地方。（茹聲工作室提供）

許茹芸和Mr. Big結婚多年，感情始終甜蜜如初，因為今年過年時間比較晚，許茹芸和老公特別飛回台陪年邁的父親過年，除了與好友聚會，夫妻兩人也利用春節假期台北人潮變少的時間展開一場「回憶殺」的散步之旅。

請繼續往下閱讀...

老公視角的許茹芸相當自然美麗。（茹聲工作室提供）

這兩天台北雖然是陰天，許茹芸心裡卻無比暖陽，她透露，一早就跟老公出去散步，走了幾個他們剛開始談戀愛常常去的地方，還有幾家在永康街附近的小店跟餐廳。其中有一家「咖啡小自由」是他們在台北第一次喝咖啡的地方。

「我們在這裡喝了第一杯戀愛威士忌和熱巧克力。」許茹芸說起她和老公在台北喝的第一杯戀愛威士忌，嘴角滿溢著幸福。她還指著遠處可見的台北101說當時他們結婚的喜餅禮盒的封面就是他們倆跟101，所以每次看到101就會想起他們婚禮的點滴。

許茹芸笑揭老公說他們散步的路線很像「夢回戀愛地」，充滿甜蜜的回憶。老公也觀察到一個有趣的現象，兩人在首爾住的那一區最近觀光客很多，走在街頭常常聽到中文，而他們台北家附近也是觀光客聚集的地方，最常聽到的反而是韓文，兩個城市像是彼此交換了語言，這種現象讓他們覺得很有意思！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法