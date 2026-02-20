自由電子報
娛樂 最新消息

汪小菲帶大S小孩回台過年 張蘭樂喊抱馬筱梅寶寶

馬筱梅（右）臨盆在即，汪小菲護愛到台灣過年。（翻攝自IG）馬筱梅（右）臨盆在即，汪小菲護愛到台灣過年。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕已故女星「大S」徐熙媛的前夫汪小菲，前年與馬筱梅登記結婚，如今馬筱梅臨盆在即，小家庭即將迎來新成員。過年前，兩人帶著大S所生的玥兒與箖箖回到台北，一家團圓畫面再度成為話題焦點。

馬筱梅（右）透露生完孩子要回北京生活。汪小菲父母都到台灣陪產。（翻攝自小紅書）馬筱梅（右）透露生完孩子要回北京生活。汪小菲父母都到台灣陪產。（翻攝自小紅書）

除夕夜，一家人吃著馬媽媽張羅的年夜飯，一邊收看央視《春晚》。桌上除了大魚大肉，還少不了北方人必吃的餃子。汪小菲拍片分享時，豪氣表示這一桌被自己「家裡唯一的男性」掃光，下一秒才想起兒子汪希箖，連忙補一句，自嘲大笑。

汪小菲帶著家人逛饒河街夜市。（翻攝自小紅書）汪小菲帶著家人逛饒河街夜市。（翻攝自小紅書）

初一、初二晚間，他接連帶孩子到淡水河畔放煙火，又逛饒河街夜市大啖小吃，行程滿檔。還透露「後天等我爸來，帶他去看寧夏夜市」，全家動向公開透明。

張蘭高調放話將飛來台北抱小孫子。（翻攝自微博）張蘭高調放話將飛來台北抱小孫子。（翻攝自微博）

另一頭，張蘭也高調放話將飛來台北抱小孫子，豪門話題持續升溫。

馬筱梅直播時，大S所生的兒子箖箖堅持要和馬筱梅擁抱道晚安才去睡覺，讓她頻頻轉頭關注。她日前也透露寶寶名字已經取好，並表示待台北坐完月子後，將帶寶寶回北京生活。

