李千娜被《WE ARE》一剪沒！陽光女子孫淑媚接棒獲讚

〔娛樂頻道／綜合報導〕春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》由吳姍儒Sandy連續4年擔綱主持，幕前演出陣容突破千人，透過跨界共演團團聯手。年前因為涉及《世紀血案》失言風波的李千娜，在節目當中確實也被「一剪沒」，改由演出電影《陽光女子合唱團》受到關注的「台版Jennie」孫淑媚演出，精彩表現獲得滿堂彩。

《WE ARE》融合經典與創新的節目編排，由氣勢磅礴的台饒音樂開場，卜學亮、阿跨面、草屯囝仔與黃妃夢幻共演，帶來發行26週年的《追追追》、《子曰》等經典曲目，黃妃也分享過年計畫，大年初一會到廟裡拜拜、拿錢母、走平安橋，每年春節更會和家人包遊覽車走春，一旁卜學亮驚訝表示：「那過年去妳家應該比較好玩！」黃妃忍不住吐槽：「就說要坐遊覽車出去了，你還要來？我們去找你比較快啦！」幽默互動笑翻全場。

延續前兩年深受長輩喜愛的歌廳秀橋段，今年特別打造僅此一場的《WE ARE》夜總會單元，由黃金搭檔許效舜、苗可麗強力坐鎮，融合「賀歲喜氣」與「台味歌廳文化」，邀請羅時豐、孫淑媚與苗可麗合唱經典歌曲《海波浪》，妙語如珠、即興互動不斷。演出後，許效舜、苗可麗感性分享會趁著年節多陪伴家人，「台版Jennie」孫淑媚則透露除夕夜通常一個人吃飯，今年會一邊收看節目播出，感受年節的熱鬧氣氛。

「島嶼四季交響」主題由Bii畢書盡、Feng Ze邱鋒澤、黃偉晉、Ray 黃霆睿攜手演出，搭配國家青年交響樂團的磅礴編制，以及LI PaPer ART紙雕工房王莉陵藝術家打造的舞台設計，呈現島嶼四季變換的優美景色。來自新加坡的Feng Ze邱鋒澤說，過年最期待阿姨煮的雞翅，雖然是簡單的家常菜，卻充滿著家鄉味；台韓混血歌手Bii畢書盡也推薦韓國多種顏色、形狀、口味的年糕，並表示近幾年大多都待在台灣過年，今年媽媽和弟弟會從韓國飛來台灣團聚。

文總春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》規劃10個主題單元、32組藝人、47位運動選手與超過600位青年學子，邀請李聖傑、魏如萱、Marz23、阿跨面、AKB48 Team TP等重量級藝人輪番登場，更有日本傳奇樂團FLOW與icyball冰球樂團、徐懷鈺Yuki與京都橘高校吹奏樂部兩組國際共演，更多精彩內容請至文總YouTube頻道回顧。

