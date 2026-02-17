阿妹台東新店初一開巿 張媽媽搶鮮當部落電音女王

張惠妹品嘗新開店裡提供的咖啡。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「阿妹」張惠妹與調酒師男友Sam一起在她的家鄉台東開店，今天大年初一就會開市，前幾天店裡辦派對，不只阿妹親自現身炒熱氣氛，高齡90歲的張媽媽也到場感受歡樂氛圍，她還站上DJ台，被封「部落電音女王」，「準女婿」Sam親自幫她戴上耳機，看來早已像一家人。

今年初阿妹在台東主導的跨年晚會好評如潮，在那之後她又神隱，個性低調的她直到前幾天才在台東鐵道藝術村附近的新開酒吧及咖啡店現身，出席店裡的情人節派對，難得看到阿妹出現，現場客人頻頻拿出手機搶拍她，她則笑著對大家說：「你們是來玩的，不要一直拍照。」

阿妹男友Sam親自幫張媽媽戴上耳機，張媽媽（圖）站上DJ台，被封「部落電音女王」。（翻攝自IG）

阿妹偶爾現身DJ台小試身手，現場客人則開心高唱她的歌曲《三天三夜》、《渴了》，氣氛超嗨。算起來這家店也是阿妹和男友「愛的結晶」，所以連張媽媽都親自到場「探店」，阿妹的妹妹Saya同樣也到現場。

一直以來阿妹都很孝順，希望多些時間陪伴媽媽，去年底她驚喜推出新歌《我的存在就是愛你》，分身阿密特也推出《你的存在就是愛我》，就是因為張媽媽曾突發性失憶，讓阿妹百感交集，希望透過歌曲傳達愛的力量，如今張媽媽精神十足站上DJ台，大家都為她開心。

