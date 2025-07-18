113地只有台灣！《全知讀者視角》同步韓國上映 原作者認證喜歡

《全知讀者視角》原著作者看片後認證「非常喜歡」，圖為NANA。（采昌提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由李敏鎬、安孝燮主演的電影《全知讀者視角》未演先轟動，不僅在韓國一度以20.6%的預售率登上「票房預售榜」冠軍，海外版權更狂銷113個國家及地區，其中唯有台灣搶得領先地位，成為唯一與南韓同步、在海外第一個率先上映的地區。電影日前在韓國舉辦媒體試映會，原著作者sing N song現身力挺，甚至觀賞後還向導演金秉祐傳訊息感動表示：「我非常喜歡！」

《全知讀者視角》未演先轟動，在南韓一度登上票房預售榜冠軍，圖為安孝燮。（采昌提供）

《全知讀者視角》海外版權狂銷113個國家及地區，台灣更成為與韓同步、第一個海外上映地區，圖為李敏鎬。（采昌提供）

據悉，《全知讀者視角》全片共計約1500個鏡頭，其中多達約1300個鏡頭使用CG特效，幾乎涵蓋全片，展現視覺特效團隊的極致投入與工藝極限，誓言打造一個前所未見的奇幻世界。在最新釋出的「第二波幕後製作訪談」花絮影片中，視效團隊揭露幕後秘辛，為追求現實與虛構之間的完美平衡，從細緻的設計如鬼怪「鼻荊」、主角金獨子的武器「折斷的信念」，到每一場怪物現身的鏡頭，都力求在虛構中保有真實感。即使場景設定在完全架空的幻想世界，角色的行動與情感卻絲毫不脫戲，成功突破現實與特效界限，構築出充滿沉浸感的視覺宇宙。

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《全知讀者視角》本片有約莫1500個畫面，當中就有多達9成約莫1300個特效畫面，圖右為安孝燮、左為NANA。（采昌提供）

《全知讀者視角》在地鐵車廂180度翻轉的動作場景中，團隊特別設計可以90度旋轉的萬向架，只為逼真呈現列車脫軌、撞擊與損壞的瞬間，圖為蔡秀彬。（采昌提供）

美術團隊與視覺特效團隊密切協作，共同打造全片關鍵場景與特殊空間，展現震撼視覺的同時，也讓觀眾自然融入故事。其中最具代表性的莫過於地鐵車廂與月台場景。身為全片重點場域，美術團隊力求極致還原，營造既寫實又充滿張力的氛圍。美術指導李穆元（音譯）透露，在地鐵車廂180度翻轉的動作場景中，團隊特別設計可以90度旋轉的萬向架，並精心考量列車的尺寸比例與材料質感，只為逼真呈現列車脫軌、撞擊與損壞的瞬間。而地鐵月台的設計也毫不馬虎，為了讓每一站都有獨特情緒與辨識度，他們巧妙地透過色調變化，為不同場景注入情感溫度與氛圍層次。

《全知讀者視角》即將在7月23日（週三）晚場起於全台盛大獻映，即日起各大影城也已經開始預售。為了歡慶電影版即將上線，7/13至7/20期間，至LINE WEBTOON登入帳號觀看《全知讀者視角》漫畫即有機會獲得電影交換券、周邊套組及WEBTOON代幣！參加加碼活動，再抽中雙人電影交換券、角色收藏票券套組及100枚代幣。

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