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娛樂 最新消息

GD來台展覽爆亂象！粉絲氣炸 賈永婕發聲道歉

〔記者林欣穎／台北報導〕「GD」個人展覽昨在「台北101」起跑，近5萬張門票在20分鐘內售罄，不少粉絲心心念念購買周邊，卻遇上備貨不足，現場爆發衝突；對此，101董事長賈永婕也出面發文道歉了。

賈永婕發文道歉。（翻攝自臉書）賈永婕發文道歉。（翻攝自臉書）

賈永婕發文提到，昨天展覽現場混亂現象她都知道，強調她沒有把任何一條留言當耳邊風，昨天也去跟韓方還有主辦單位不斷溝通爭取。「接下來的展覽調整規劃，我們會積極協助並監督現場人流動線、排隊順序、進場控管，希望大家在未來幾天的展覽裡，可以排得更清楚、玩得更安心。」

賈永婕也說會持續與主辦單位積極溝通協調，目前有幾個改善方向，稍後也將由主辦單位公告細節。「我們能處理的部分是督促現場人員與導引增加，入場排隊動線調整，看展排隊機制會更流暢但也會更嚴謹。」

賈永婕道歉全文：

昨天展覽現場的混亂，我都知道，真的很抱歉。我沒有把任何一條留言當耳邊風，昨天也去跟韓方還有主辦單位不斷溝通爭取。

接下來的展覽調整規劃，我們會積極協助並監督現場人流動線、排隊順序、進場控管，希望大家在未來幾天的展覽裡，可以排得更清楚、玩得更安心。

我們與主辦方、韓方都想把事情做好，但有些沒預料到的狀況，還是讓大家失望了。

除了說抱歉，我們也持續與主辦單位積極溝通協調，目前有幾個改善方向，稍後也將由主辦單位公告細節。

我們能處理的部分是督促現場人員與導引增加，入場排隊動線調整，看展排隊機制會更流暢但也會更嚴謹。

展覽還有好幾天，我們會繼續努力，讓每一位喜歡 GD 的人，都能帶著滿足的心情離開。

謝謝你們的耐心與提醒，我會持續關注活動的順暢度，去跟主辦方及韓方做溝通及改善。

活動相關調整請參閱展覽官方網站

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