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娛樂 電視

陳鴻母親確診失智症！「喪失平衡重摔」 鬆口曝近況

〔記者林欣穎／台北報導〕資深藝人陳鴻近日與母親作客《聚焦2.0》，談及母親近年罹患失智症及如何陪伴病程，並讓母親現身台前與自己互動，溫馨的畫面讓人不禁熱淚盈眶。陳鴻自己也挑戰「杯子歌」測試腦力，沒想到卻屢屢失敗，崩潰大喊：「我被我媽傳染了！」

陳鴻平時鼓勵母親多練習簽名。（年代提供）陳鴻平時鼓勵母親多練習簽名。（年代提供）

陳鴻的母親幾年前出現失智前兆，除了每天回家要把門窗鎖緊，睡前會在床頭擺放好幾支雨傘外，過年時還曾因為平衡感喪失而跌倒，直到去年正式確診失智症。過去一年來，陳鴻以愛陪伴母親，不僅每天透過大眾交通系統讓母親能夠日走千步達到運動效果，還鼓勵母親做擅長的家事，增加被需要感。

節目中，陳鴻母親也大秀平時練字的好功力，平穩娟麗的字跡讓眾人刮目相看。而陳鴻則是挑戰「杯子歌」，短短一首歌僅靠拍拿放三個口令就讓陳鴻暈頭轉向，大喊：「算了啦！我被我媽傳染了！」，有趣畫面令人哭笑不得。

陳鴻用愛陪伴中度失智症母親。（年代提供）陳鴻用愛陪伴中度失智症母親。（年代提供）

除此之外，營養師吳雅婷打破傳統迷思，指出銀杏分為銀杏葉與銀杏果兩種功效，銀杏果養肺不補腦，而銀杏葉則需要醫生處方籤才可以使用，並不是大家常說的「銀杏補腦」。

接著吳雅婷介紹了寄生在紅柳樹根部的沙漠植物──美稱沙漠人參的「管花肉蓯蓉」，不僅可入菜，內含AIE2能減緩腦部類澱粉蛋白的堆積，並能延緩中重度阿茲海默症病情惡化。

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