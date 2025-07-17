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娛樂 最新消息

大咖女神來了！打破次元壁「11月」現蹤新北市

小呼叫音樂節香港站盛況。（呼叫音樂節提供）小呼叫音樂節香港站盛況。（呼叫音樂節提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕巡禮過亞洲許多大城市的「呼叫音樂節」將於11／1至11／2在新北市大都會公園首度回歸，規劃雙日四大主舞台，打破次元壁集結超過 40 組超夯樂團與歌手，首波卡司名單創作女神—陳綺貞領銜登場，樂迷驚喜尖叫：「女神降臨！」

「呼叫音樂節」由陳建騏、奧利佛、韓立康於 2011 年共同創辦，十多年來走過香港的街頭、上海的夜色、新加坡的燈火與吉隆坡的熱情，始終以台灣原創音樂為核心，將充滿潛力的音樂帶向國際。

多年來在亞洲各地舉辦的「呼叫音樂節」，累積龐大音樂文化影響力，為台灣原創音樂開啟世界之門。主辦方表示：「這不只是回歸，更是我們對樂迷最誠摯的呼叫。我們相信當音樂發出呼叫，世界就會回應。」

呼叫音樂節首度回歸，第一波卡公布為陳綺貞。（呼叫音樂節提供）呼叫音樂節首度回歸，第一波卡公布為陳綺貞。（呼叫音樂節提供）

首波卡司揭曉由「文青女神」陳綺貞領銜登場，樂迷驚喜尖叫：「等了超級久！」陳綺貞將強勢回歸呼叫音樂節。此外，「呼叫同學會」將陸續揭曉驚喜的演出陣容，許多2011-2019年參演過的經典卡司即將重返呼叫舞台。

陳建騏是呼叫音樂節創辦人之一。（呼叫音樂節提供）陳建騏是呼叫音樂節創辦人之一。（呼叫音樂節提供）

延續對原創的堅持，今年「呼叫音樂節」將開放兩組徵選團名額，徵求來自各地的新聲音。活動採自由報名制，並且由陳建騏、奧利佛、韓立康從眾多報名者中挖出最具潛力的新秀。詳細徵選規則與報名資訊請見官方Facebook粉絲專頁。

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