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「皇帝專業戶」陳道明70歲近況曝光 滿頭銀髮現身網狂讚：優雅老去教科書

陳道明（右）在《慶餘年》與張若昀（左）飾演父子。（資料照，Disney+提供）陳道明（右）在《慶餘年》與張若昀（左）飾演父子。（資料照，Disney+提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕70歲中國老戲骨陳道明，演出電視劇《康熙王朝》走紅，之後陸續詮釋多位歷史帝王，獲封「帝王專業戶」。近年他在《慶餘年》中再展精湛演技。近日，他以一頭銀白髮現身央視受訪，不少人驚呼「斷層式衰老」，也有人讚嘆「賓利老了仍是賓利」。

陳道明近日頂銀白髮現身。（翻攝自微博）陳道明近日頂銀白髮現身。（翻攝自微博）

陳道明的銀白髮造型引發熱議，他態度十分坦然，認為頭髮是時間的刻度，不會特別染髮，並直言這是對「自然規律的坦然接受」。對比當今大眾追求的凍齡、抗老，他的態度被讚為「優雅老去的教科書」。也有許多網友表示，白髮更顯帝王風範，「還是非常帥氣啊」、「有些人老了是垮了，他老了是成精了」、「雖然頭髮白了，但精神狀態很好」。

陳道明在《慶餘年》第二季飾演「慶帝」。（資料照，Disney+提供）陳道明在《慶餘年》第二季飾演「慶帝」。（資料照，Disney+提供）

比起外在，陳道明更看重演員的專業素養。他曾在受訪時說：「演員這個職業，臉是最不重要的東西。真正重要的，是在這張臉後面，你擁有什麼。」

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