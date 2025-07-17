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娛樂 日韓

好友不捨悼遠野凪子 淚流滿面：我不認為是自殺

日本女星遠野凪子本月初被發現在東京住家身亡。（翻攝自X）日本女星遠野凪子本月初被發現在東京住家身亡。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕前日本放送系統播音員、現任自由播音員垣花正今（17）日在TOKYO MX《5時に夢中！》節目中直播時，悼念日前逝世的女演員遠野凪子，更淚流滿面的說：「她已經盡了一切努力」、「我不認為她是自殺」。

遠野凪子好友垣花正今日在節目中悼念她。（翻攝自X）遠野凪子好友垣花正今日在節目中悼念她。（翻攝自X）

53歲的垣花正和45歲的遠野凪子兩人過去曾合作《バラいろダンディ》（暫譯：玫瑰色的花花公子），進而成為好友。垣花正今天在節目一開始的時候就說：「我對遠野凪子的印象是她很善良、感情豐富。她也是一個感性的人，做任何事情都會全力以赴、盡全心全意」。

講到此事，眼淚已經在垣花正的眼眶打轉，他繼續說：「我覺得她不可能是自殺」。

女星遠野凪子曾囑託友人，倘若她發生意外，請幫她照顧貓咪。（翻攝自X）女星遠野凪子曾囑託友人，倘若她發生意外，請幫她照顧貓咪。（翻攝自X）

遠野凪子本月3日晚間被發現在東京住家身亡，獨居多年的她養了一隻貓做伴，她曾拜託作家朋友若自己發生意外，請友人繼續照顧貓咪，這隻貓咪躲在遠野凪子房間內，目前生命跡象穩定，也開始進食。

☆珍惜生命，若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

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