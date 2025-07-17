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娛樂 最新消息

45歲日星陳屍家中「遺體腐爛」 家屬痛揭死因：守護她的名譽

45歲日本女星遠野凪子。（番社自IG）45歲日本女星遠野凪子。（番社自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本45歲女星遠野凪子於3日驚傳陳屍東京住家，且因天氣炎熱，遺體嚴重腐壞，今（17）家屬透過部落格說明其死因，強調並非輕生離世。

據日媒報導，遠野凪子的家屬在部落格上發文證實死訊，「為了守護故人的名譽，也在此說明死因，根據目前警方的說法，為事故死亡，並非自我結束生命。」並強調遠野凪子在生前始終懷抱認真的態度面對演員工作，無論遭遇多少困境仍努力生活，也感謝各界對於遠野凪子一路以來的支持。

遠野凪子過去以《鈴蘭》、《勝利即是正義2》、《世界奇妙物語》等熱門作品走紅，演技備受肯定，更曾被網友票選完演藝界十大「惡女」之一。在她生前曾坦言，自己一直深受心理疾病困擾，不僅有厭食症、酒精依賴，還曾因壓力過大服用母親的精神藥物，如今驟然離世，令許多影迷感到不捨。

☆飲酒過量，有害健康☆

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