GD展覽第一天就爆周邊亂象！網怒點名賈永婕：請出來面對

GD辦在101的展覽於今（17）日開幕首日就頻傳亂象，引爆民眾怒火，喊話要賈永婕出面處理。（翻攝自臉書、資料照）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流天王權志龍的展覽《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》，即日起至8月11日在台北101登場，怎料今（17）日開幕首日就傳出亂象，除了展覽入場時間延後，1樓販售周邊商品的區域也因動線分配不明，排隊人潮滿到戶外，插隊現象也頻傳，更在開展1小時後大量周邊就完售，讓沒買到商品的上百名粉絲憤怒不已，更有網友怒發文點名要101董座賈永婕出來面對。

GD展開幕首日排隊人潮眾多，動線未被妥善規劃，且大量周邊還在開展1小時後就完售。（資料照）

Threads上有多網友表示，他們明明在中午12點前就抵達排隊，過程中卻發現不停被插隊，進場時間還延遲近一小時，直到12點40分仍未能進入展區，沒想到進去後周邊也幾乎都售完，網友怒指控主辦單位的動線安排不佳、管控不力，甚至傳出有民眾當場與工作人員發生爭吵，貼文一發出引許多網友喊話要賈永婕出面給個交代，「平常愛蹭，出事了卻很安靜」、「發生這種事要出來處理吧」、「賈董請出來面對」。

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