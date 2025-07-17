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張凌赫二搭趙今麥私訊內容曝光 甜喊「像小太陽較符合本人」

張凌赫（左）在新劇《櫻桃琥珀》與趙今麥（右）二搭，再續前緣。（翻攝自微博）張凌赫（左）在新劇《櫻桃琥珀》與趙今麥（右）二搭，再續前緣。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員張凌赫與趙今麥繼《度華年》之後再度攜手演出新劇《櫻桃琥珀》，從古裝時空轉換到現代校園，攜手譜出一段從少年到青年的成長戀曲。兩人因為再度搭檔拍戲，私下互傳訊調侃彼此「又是你！」，而張凌赫更大方表示，這次趙今麥飾演的林其樂，就像是小太陽般的存在，「比較符合她本人」甜讚對方的性格與角色合而為一。

張凌赫與趙今麥皆表示二度合作非常有默契。（翻攝自微博）張凌赫與趙今麥皆表示二度合作非常有默契。（翻攝自微博）

接受中國媒體訪問時，兩人互動自然、笑聲不斷。張凌赫回憶初次合作時還有點生疏，「那時候還挺害羞的，現在只要不互相打架就很不錯了！」而趙今麥則接話說：「我們現在是和平友好關係啦」她坦言這次角色話特別多，反觀張凌赫則是「安靜系學霸」，兩人笑說這次像是角色互換，「上一部是他拯救我，這次換我帶他走出低谷。」

趙今麥表示自己是因為喜歡原作小說而接下劇本，「而熟悉的搭檔也讓人覺得更安心。」張凌赫坦言原本沒想到又會一起拍戲，「看到劇本就覺得很想演，沒想到一合作又是好幾個月」談到戲外感情觀，趙今麥喜歡順其自然、隨緣不強求；張凌赫則希望由對方先開口，「我不是那種會率先出擊的人，但我會讓對方感受到我在等她說出口」《櫻桃琥珀》每日中午12:30 LINE TV全網首播。

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