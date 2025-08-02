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方順吉遭疑跑路 數百萬淪泡影「宣布離開台灣」親吐真相回應了

方順吉暫離台灣赴馬來西亞洽公卻遭疑跑路。（組合照，翻攝自臉書）方順吉暫離台灣赴馬來西亞洽公卻遭疑跑路。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台語歌手方順吉曾憑藉銷量突破百萬的團體專輯《翹腳髯嘴鬚》爆紅，但事業高峰後因染毒風波淡出演藝圈，他近年在台南後壁開設歌廳重新出發，卻因丹娜絲風災受重創，數百萬瞬間化為泡影，無限期停業。沒想到，方順吉近日無奈宣布「離開台灣」，並釋出「契約終止申請書」讓粉絲們震驚錯愕，被疑是否跑路也發聲做出回應。

方順吉上月29日透露向台糖公司承租的倉庫房地，因丹娜絲風災受損嚴重，已無法繼續經營決定申請解約，將於8月31日正式終止契約。他同時表示，近期將前往馬來西亞短時間內不會在台灣，「所有的一切我必須面對解決的事情，等我回國，我會清楚知道該怎麼做！」並在文末向孩子們道歉。

離開台灣的消息立刻引發關注，方順吉笑稱許多朋友都傳訊息問「你是跑路了哦？沒關係，有任何問題回來討論一起解決！」仗義執言的問候卻也令他哭笑不得。對此，方順吉則表示自己只是進行原本的既定行程及出國散心，前往馬來西亞洽公並順便放空、充電，同時接洽當地的經紀公司，以及商討未來將配合的工作。

此外，方順吉也提到此次最難言可貴的是， 看了那麼多留言褒多於貶也總算...」讓他放下心中的大石頭，不過他也直言人不可能完美，也別想十全十美，「只要能做到多人呵勞少人嫌，那對我來說就很知足了。」同時更呼籲當人生突然陷入困境時不要絕望，「不被打倒，永不放棄，永遠都會有機會，成功與勝利永遠只有不被現實命運打倒的人才有資格擁有！」預告今天返回台灣。

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