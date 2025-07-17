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「妙麗」4度違規慘了！艾瑪華森超速遭吊銷駕照半年

艾瑪華森2年內違規4次而被吊銷駕照半年。（法新社）艾瑪華森2年內違規4次而被吊銷駕照半年。（法新社）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕35歲好萊塢知名女星艾瑪華森（Emma Watson），因在《哈利波特》系列電影「妙麗」一角走紅，近日被爆出在牛津市區超速駕駛，而這已經是她2年內4度違規，最終遭法院判罰1044英鎊（約新台幣4.2萬元），並處禁駕6個月。

據外媒報導，艾瑪華森於2023年7月31日駕駛藍色奧迪行徑牛津市區，因車速達每小時38英里（約61公里），超過當地速限30英里（約48公里），當場被記3點違規，該案件由海威科姆裁判法院審理，除罰款1044英鎊，由於艾瑪華森的駕照違規累積達12點，因此依法禁駕半年。

事實上，在這次超速違規前，艾瑪華森就曾於2023年10月、11月及2024年1月違規3次，違規點數早已累積9點，再加上此次超速，累積達12點，據英國法律，違規點數在3年內達12點可調吊銷駕照。而艾瑪華森接連爆出違規，讓不少人都認為她是「交通違規慣犯」，還有影迷因此笑稱「葛萊芬多扣12分！」

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