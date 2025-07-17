晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

愷樂秘婚神隱拒復出 昔戰友爆見過孩子：她狀態很好

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾陪伴無數孩子長大的《YOYO家族》成員「蜻蜓」宋翊彰今（17日）出席由蜻飛寶娛樂有限公司主辦的《第六屆亞洲少兒藝術人才國際大獎賽》宣布台灣代表選手即將於7月29日遠征成都，征戰亞洲總決賽。隨昔日戰友各奔東西，他也鬆口好友「蝴蝶姐姐」愷樂近況，及張善為癱瘓10年神隱演藝圈的原因。

蜻蜓爆愷樂狀態很好卻無心復出。（記者陳奕全攝）蜻蜓爆愷樂狀態很好卻無心復出。（記者陳奕全攝）

愷樂在2020年因羅志祥風波淡出螢光幕，後來爆出遠嫁上海、與醫師男友結婚，2024年9月無預警貼出超音波照，證實懷孕喜訊，誕下兒子後經常在社群曬照，始終沒有復出打算。問及蝴蝶近況，蜻蜓哥哥透露有看過孩子，「她狀態其實很好，但她就是沒有想要再回到幕前，比較可惜。」

蜻蜓坦言自己有個夢想，希望促成「水果家族＋昆蟲家族」重聚，「這是回憶殺耶！如果能全員合體，一定會讓很多人哭出來。」但水蜜桃姐姐與蘋果姐姐要復出恐怕難喬，「蘋果現在在大陸開飯店，很少回來；水蜜桃嫁給富商後就更低調了，不太復出，所以比較難邀。」即便如此，他仍樂觀說：「其他人我應該還邀得到！」

蜻蜓和張善為斷聯許久，張善為希望大家記得的是光鮮亮麗的他。（記者陳奕全攝）蜻蜓和張善為斷聯許久，張善為希望大家記得的是光鮮亮麗的他。（記者陳奕全攝）

至於黑皮哥哥張善為病況？蜻蜓哥哥語氣沈了下來說：「他生病後就切斷所有聯絡，不管多好的朋友都聯繫不到，很可惜，我們都很想去看他，但他不願意。」

張善為2013年因脊椎受傷導致下半身癱瘓，至今超過10年未現身。蜻蜓哥哥透露：「他說他希望大家記得的是光鮮亮麗的他，而不是生病、虛弱的模樣。」即使在病後前兩年，好友們還曾透過經紀人轉達關心，「但後來他明說不希望再被打擾，我們也只能尊重他的選擇，只能默默想他、為他祈禱。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中