愷樂秘婚神隱拒復出 昔戰友爆見過孩子：她狀態很好

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾陪伴無數孩子長大的《YOYO家族》成員「蜻蜓」宋翊彰今（17日）出席由蜻飛寶娛樂有限公司主辦的《第六屆亞洲少兒藝術人才國際大獎賽》宣布台灣代表選手即將於7月29日遠征成都，征戰亞洲總決賽。隨昔日戰友各奔東西，他也鬆口好友「蝴蝶姐姐」愷樂近況，及張善為癱瘓10年神隱演藝圈的原因。

蜻蜓爆愷樂狀態很好卻無心復出。（記者陳奕全攝）

愷樂在2020年因羅志祥風波淡出螢光幕，後來爆出遠嫁上海、與醫師男友結婚，2024年9月無預警貼出超音波照，證實懷孕喜訊，誕下兒子後經常在社群曬照，始終沒有復出打算。問及蝴蝶近況，蜻蜓哥哥透露有看過孩子，「她狀態其實很好，但她就是沒有想要再回到幕前，比較可惜。」

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蜻蜓坦言自己有個夢想，希望促成「水果家族＋昆蟲家族」重聚，「這是回憶殺耶！如果能全員合體，一定會讓很多人哭出來。」但水蜜桃姐姐與蘋果姐姐要復出恐怕難喬，「蘋果現在在大陸開飯店，很少回來；水蜜桃嫁給富商後就更低調了，不太復出，所以比較難邀。」即便如此，他仍樂觀說：「其他人我應該還邀得到！」

蜻蜓和張善為斷聯許久，張善為希望大家記得的是光鮮亮麗的他。（記者陳奕全攝）

至於黑皮哥哥張善為病況？蜻蜓哥哥語氣沈了下來說：「他生病後就切斷所有聯絡，不管多好的朋友都聯繫不到，很可惜，我們都很想去看他，但他不願意。」

張善為2013年因脊椎受傷導致下半身癱瘓，至今超過10年未現身。蜻蜓哥哥透露：「他說他希望大家記得的是光鮮亮麗的他，而不是生病、虛弱的模樣。」即使在病後前兩年，好友們還曾透過經紀人轉達關心，「但後來他明說不希望再被打擾，我們也只能尊重他的選擇，只能默默想他、為他祈禱。」

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