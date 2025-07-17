晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

鳳梨遭掃射12槍 舊愛罔腰爽喊「開心的日子」曝真實心聲

鳳梨（左）遭人開槍，舊愛罔腰（右）發文引發外界聯想。（翻攝自IG、臉書）鳳梨（左）遭人開槍，舊愛罔腰（右）發文引發外界聯想。（翻攝自IG、臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「鳳梨」吳泓逸憑藉台味十足及直率敢言的風格走紅，怎料15日驚傳與妻子歐菈開車行徑嘉義市區時，遭歹徒騎機車尾隨連開12槍，所幸無人受傷，而嫌犯作案後隨即逃離現場，引發社會關注。不過消息曝光後，鳳梨的前女友「罔腰」在社群發文寫下，「今天是開心的日子」，遭疑是否意有所指，對此她也回應了。

鳳梨在街頭遭人開槍掃射的消息曝光後，罔腰便在社群曬照寫下，「今天是開心的日子ya」，由於時間點過於巧合，引發外界聯想，而罔腰也現身回應表示，「我開心不能嗎？不然要說我好難過？連我的心情都要被干涉呀？出國不開心玩，不然要哭著玩？」並附上哭笑不得的表情符號，可見相當無奈。

罔腰正和老公在中國雲南旅遊。（翻攝自臉書）罔腰正和老公在中國雲南旅遊。（翻攝自臉書）

事實上，罔腰正和另一半在中國雲南遊玩，該貼文也只是在表達旅遊心情，並非在偷臭前任鳳梨，至於有網友留言勸「大家好聚好散」，罔腰也納悶回覆：「為什麼我不能開心？」稍早罔腰再次更新IG限時動態，發文喊「今天很開心很開心」，心情似乎沒有受到太大影響。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中