鳳梨遭掃射12槍 舊愛罔腰爽喊「開心的日子」曝真實心聲

鳳梨（左）遭人開槍，舊愛罔腰（右）發文引發外界聯想。（翻攝自IG、臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「鳳梨」吳泓逸憑藉台味十足及直率敢言的風格走紅，怎料15日驚傳與妻子歐菈開車行徑嘉義市區時，遭歹徒騎機車尾隨連開12槍，所幸無人受傷，而嫌犯作案後隨即逃離現場，引發社會關注。不過消息曝光後，鳳梨的前女友「罔腰」在社群發文寫下，「今天是開心的日子」，遭疑是否意有所指，對此她也回應了。

鳳梨在街頭遭人開槍掃射的消息曝光後，罔腰便在社群曬照寫下，「今天是開心的日子ya」，由於時間點過於巧合，引發外界聯想，而罔腰也現身回應表示，「我開心不能嗎？不然要說我好難過？連我的心情都要被干涉呀？出國不開心玩，不然要哭著玩？」並附上哭笑不得的表情符號，可見相當無奈。

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罔腰正和老公在中國雲南旅遊。（翻攝自臉書）

事實上，罔腰正和另一半在中國雲南遊玩，該貼文也只是在表達旅遊心情，並非在偷臭前任鳳梨，至於有網友留言勸「大家好聚好散」，罔腰也納悶回覆：「為什麼我不能開心？」稍早罔腰再次更新IG限時動態，發文喊「今天很開心很開心」，心情似乎沒有受到太大影響。

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