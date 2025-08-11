《鬼滅之刃》無懸念登頂全台票房冠軍！狂賣刷新影史紀錄

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕年度現象級票房鉅作《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》持續刷新紀錄，7日光靠午夜場（8日凌晨）就登上全台冠軍，8日正式上映再以破台幣4690萬的成為今年全台開片冠軍，上映2天更突破台幣1.1億元，創下今年全台最速破億紀錄，粗估首週末（8月8至10日）全台票房突破台幣1.6億元。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在台日都創下驚人票房。（記者許世穎攝）

台灣為《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》的海外首個上映市場，從預售便突破台灣影史紀錄，正式上映更刷新包括日片、動畫在台開片紀錄，總票房要超越《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》的台幣6.36億元登頂全台日片及動畫影史冠軍絕非難事。

日本方面，該片截至昨天上映24天，根據日媒推估應已突破驚人的210.36億日圓（約台幣42.07億元），也成為日本影史最快達到此成績的電影。《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》全台狂賣中。

