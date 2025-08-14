大牙5年婚變遭疑「和陳建州性騷有關」？ 經紀人回應了

大牙（左）和阿廖師５年婚姻離異。（資料照）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大牙」周宜霈2020年5月20日和羽球教練阿廖師登記結婚，中間阿廖師陪她走過指控陳建州曾涉性騷的#metoo風暴，沒想到今2人宣布離婚。他們發佈共同聲明表示7月24日已經辦好離婚手續，「地球上又多了一對和平分手、各自安好的夫妻。 當年我們因為相愛一起踏上婚姻這條路，在經過五年的夫妻生活後，我們決定退回到朋友的位置。」

然而攜手挺過性騷風波，卻依舊選擇離婚，難道和性騷風波有關？經紀人今回應：「絶對沒有關係喲，當時的陪伴是真實的，也是一起挺過來的。」並說汐止的房子是大牙婚前就已購入的預售屋，二人分開後有將這一塊理清楚，沒有争議。

請繼續往下閱讀...

而大牙和阿廖師也說2人沒有嚴重爭吵，也沒有不為人知的第三者介入，生活中多數的時光是互相鼓勵、陪伴，努力一齊走過低潮、走過生活困境，讓生活再度回復光亮。 為什麼還會走上分開一途呢？ 他們說：「因爲在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。 」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法