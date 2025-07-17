盧廣仲引重大災難！粉絲崩潰哀號 他5字回應了

〔記者張釔泠／台北報導〕「三金歌王」盧廣仲日前宣布全新主題演唱會「HeartBreakFast 傷心早餐店」將於9月26日起回到首次個人演唱會舉辦地點-台北國際會議中心（TICC）連開3場，7月15日會員優先購票時，一開賣就掀起驚人搶票熱潮，一分鐘內秒殺完售，小隊員直喊「實在太難搶」。

盧廣仲「HeartBreakFast傷心早餐店」演唱會明天中午12:00全面啟售。（添翼文創x寬宏藝術提供）

門票將於明天（18日）全面開賣，讓粉絲再次直呼：「重大搶票災難再臨」勢必再度引爆一場刷新頁面的極限戰爭。面對會員購票的好成績，盧廣仲表示：「呀呀呀呀呀！」

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盧廣仲「HeartBreakFast傷心早餐店」演唱會明天中午12:00全面啟售。（添翼文創x寬宏藝術提供）

這次演唱會以「HeartBreakFast傷心早餐店」為主題，盧廣仲將從Heartbreak到Breakfast的城市心情，調製成一杯屬於都會人的「深夜特調飲品」，娓娓訴說每個在都市中孤單漂流的靈魂。

盧廣仲「HeartBreakFast傷心早餐店」演唱會明天中午12:00全面啟售。（添翼文創x寬宏藝術提供）

他將以「一人開店」的姿態，完成一次音樂角色扮演，將自己化身為深夜裡的傷心調酒師，近距離聽及感受盧廣仲唱給你的每一首歌。盧廣仲笑說：「坐沙發聽廣仲，有益身心。」

回到首度舉辦演唱會的地點，他也特別準備了全新專輯「添翼傷心翻唱企劃」的歌曲，將重新詮釋那些曾經被埋藏的獨立音樂情歌。此外，盧廣仲也同步預告9月即將發行全新專輯，將讓粉絲更加期待現場首次聽到新歌演出。門票將於7月18日中午12:00全面啓售，購票請洽添翼售票網https://teamear.tixcraft.com/activity/detail/25_crowdticc。

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