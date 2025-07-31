雅英＆珠珢「黑絲超頻震動」辣跳骨盆舞！ 網暈：終於理解超越勝負的感動了

左起：「富邦三本柱」南珉貞、李珠珢、李雅英、原唱「EXID」成員Hani。（翻攝自網路）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕想看「富邦三本柱」合體的吸金力有多高？富邦悍將接連兩天（29、30）在台北大巨蛋比賽，兩日共吸引28868人進場，為本季大巨蛋週三票房最多人數！昨（30日）球隊特別安排啦啦隊「韓籍三本柱」李珠珢、李雅英與南珉貞登場應援，3位啦啦隊女神在中場換上「性感OL裝扮」，變身俏麗眼鏡娘，辣跳EXID夯曲《UP＆DOWN》，讓現場球迷嗨爆。

李雅英。（翻攝自網路）

表演中，3人合體穿上緊身白襯衫、迷你黑窄裙、黑絲襪、黑高跟，還不忘搭配低馬尾造型與員工識別證，完美重現辦公室風格。韓國女團EXID過去因為粉絲拍攝一支「Hani骨盆舞」的直拍影片爆紅，除了Hani走紅之外，也帶起團體人氣，一路紅到台、港、日、中及東南亞。舞技超群的3人挑戰「骨盆舞」，不僅甜美度不輸Hani，更不吝展現凹凸有致好身材與穩健，掀起全場尖叫聲。3人最後還解開長髮，呈現反差魅力，讓粉絲直呼過癮。

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李珠珢。（翻攝自網路）

影片一上架，粉絲大喊「暈爛」，紛紛在下方留言：「黑絲❤❤高細跟❤❤❤眼鏡❤❤❤Perfect」、「眼鏡娘太讚了XD」、「絕對是年度啦啦隊」、「韓籍三本柱❤❤❤」、「我有這種同事，上班時間會希望長些」。

南珉貞。（翻攝自網路）

更有網友笑稱：「我現在終於知道富邦“超越勝負的感動”的真正意義了！」、「猛了，看完這個表演，今天二壘到三壘，中外野到左外野的守備瑕疵和失誤，我都不在意了」、「天啊，今天打了什麼比賽都忘記了」、「太頂了」、「快受不了了～～晚上放這種影片不用睡了。」、「看在珠珠這麼有誠意的份上，本月就算跳一次都原諒了，是說，有哪次不原諒~哈」。

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