朱孝天盼汪小菲賺大錢養家 悲痛提及大S：貫穿F4生命的女孩

朱孝天與言承旭、周渝民、吳建豪暌違12年重組團體F4，擔任五月天演唱會的嘉賓。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕朱孝天近日透過直播罕見敞開心扉，分享與F4其他成員受邀五月天演唱會的秘辛，回憶起曾經與團體一起的青春歲月，還哽咽談到已逝的徐熙媛「大S」，令人十分動容。他直言：「她是貫穿F4生命的女孩」這番話也牽動無數粉絲的心弦。

直播中朱孝天坦率表示，《流星花園》讓F4一夕成名，而這段光輝背後，大S飾演的女主角「杉菜」不可抹滅。他感慨地說：「她像是一道光，把我們四個拉在一起。年少時，我相信我們都曾用不同方式喜歡過她，那種感情，早已超越了愛情的定義。」

請繼續往下閱讀...

朱孝天在直播中罕見落淚提及大S。（翻攝自微博）

提到大S於今年初猝然離世，他眼眶泛紅，久久不能釋懷。他也透露，原本不打算在公眾前談論此事，「但這份情，藏不住了。」針對近期他為汪小菲品牌「麻六記」直播賣貨一事遭到部分網友抨擊，朱孝天也做出回應：「我希望汪小菲能賺大錢，不然兩個孩子誰照顧」，一句話，讓不少網友留言贊同。

朱孝天希望汪小菲可以賺大錢，才可以負擔兩個孩子的生活。（翻攝自微博）

此外，朱孝天的面容浮腫也引發討論，他坦言罹患纖維肌痛症，需長期服藥，但他選擇自在面對人生轉變。最後，他宣布暫停直播，表示這段時間不適合談生意，平靜而誠懇地表達他對大S最深的緬懷。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法