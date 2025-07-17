靈魂伴侶發文淚別王浩一 崩潰發聲：心疼痛爆裂成碎片

據了解，王浩一（左）驟逝前與伴侶王曙芳（右）一起享用早餐，未料就此天人永隔。（翻攝自FB）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金鐘主持人王浩一驟逝，讓身邊親友震驚不已。據了解，王浩一的告別式於昨（16）日舉行完畢，並安置在金寶山萬佛塔。生前伴侶王曙芳悲痛不已，她在社群平台寫下動人長文，訴說兩人共度的歲月與突如其來的永別，十分鼻酸。

回憶兩人共處的日常，王曙芳提到，王浩一總是默默照顧生活細節，從摺衣服、打理花園，到為她準備驚喜早餐，是她生命中如大樹般的存在。她寫道，那天早上兩人仍一同吃早餐，沒想到那竟是他最後一次坐在餐桌對面。幾小時後，她接獲噩耗趕到現場，看到他無聲坐在車中，已無生命跡象，她崩潰大哭，「我的心疼痛爆裂成碎片」。

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王曙芳在社群平台寫下長文淚別王浩一，字裡行間都透露著滿滿的不捨。（翻攝自FB）

她文中也寫道：「我們原以為可以慢慢變老，沒想到幸福驟然劃下句點。」事後，她在車上發現他買來的食材，竟是他親手為她挑選的牛角麵包、厚片吐司等早餐材料，彷彿仍在為明天做準備。王浩一更託友人帶來最後的話：「妳來幫我學會愛，我來幫妳學會分離，我已完成我的學習，謝謝妳。」這段宛如靈魂告別的字句，成了王曙芳對愛與離別最深刻的體悟。

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